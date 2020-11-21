Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Президент заявил, что его народ готов пойти на любые жертвы и лишения во имя хоккейного праздника

Президент Беларуси Александр Лукашенко написал открытое письмо руководству Международной федерации хоккея, после того, как IIHF решила отобрать у Минска право принимать чемпионат мира. Ледовый мундиаль с 21 мая по 6 июня 2021 года должны были провести Латвия и Беларусь, но из-за ситуации в соседней стране ее лишат этого права.

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"Скажите, сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси, и я заплачу в два раза больше! Белоруский народ готов пойти на любые жертвы и лишения во имя хоккейного праздника!" – цитирует Лукашенко телеграм-канал "Советская Белоруссия".



Фото "Советская Белоруссия"

В итоге Латвия останется страной-организатором, а вот вторая часть матчей чемпионата мира будет перенесена в Москву. Такой информацией владеет журналист The Hockey News Райан Кеннеди. Согласно источнику, президент IIHF Рене Фазель в ближайшее время отправится в столицу России, где обсудит детали с главой Федерации хоккея Владиславом Третьяком.

К слову, глава хоккея Беларуси ответил на обвинения в зверском убийстве протестующего. Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес его жены и детей.

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