Товарищеский матч украинских команд завершился массовой дракой (видео)

Баскетболисты Одессы и Тернополя слишком рьяно выплеснули эмоции на площадке

Крайне неприятная ситуация сегодня возникла в Южной Пальмире во встрече баскетбольных команд Одессы и Тернополя. Соперники проводили товарищеский матч, готовясь к скорому старту чемпионата Украины. При равной игре, когда до финальной сирены оставалось чуть более пяти минут, на площадке вспыхнула драка.

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Тем временем, домашние матчи сборной Украины в отборе на Евро перенесли в "пузырь".

Сначала конфликт возник у защитника "Одессы" Юрия Кондракова с центровым "Тернополя" Максимом Сандулом, который "приложился" к сопернику. За партнера вступился американский защитник южан, а дальше – пошло-поехало. В итоге через несколько минут после нескольких вспышек страсти несколько поутихли и судьи приняли решение завершить встречу досрочно. На момент остановки впереди были гости 66:64, но, похоже, это уже никого не интересовало. Смотрите видео матча и потасовки. Конфликтная ситуация начинается с 1:32.07.

Разбираться с произошедшим в ближайшие дни придется дисциплинарным органам Федерации баскетбола.

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