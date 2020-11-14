Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)

Судья во время драки отошла в сторону, схватившись за голову

Поединок женского чемпионата Украины по гандболу между херсонской "Днепрянкой" и николаевским "Реалом" (30:28) ознаменовался грандиозной дракой. Она произошла в концовке встречи при счете 27:24.

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Гандболистка "Днепрянки" Каролина Савченко эмоционально отреагировала на фол на себе со стороны Светланы Аксеновой и бросила мяч в соперницу, что привело к потасовке между ними, в которую ввязались партнерши Савченко и Аксеновой. Девушки таскали друг друга за волосы, били по голове, а затем драка перешла из вертикального в горизонтальное положение – началась уже вольная борьба. Все – как в ММА.

Видео драки – с 1.13:00

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При этом в драку включились и габаритные мужчины из тренерских штабов обеих команд, сперва смешавшиеся с девушками, а затем едва не подравшиеся друг с другом.

В этот момент женщина, судившая игру, отошла в сторону и схватилась за голову.

В итоге, страсти улеглись. Обе гандболистки, повздорившие в начале этого конфликта, были удалены. При этом наставница "Реала" возмутилась: "Каролина ей в лицо бросила мячом. За что Светлане красная?". На что арбитр ответила: "Мне что сделать? Я должна ее расстрелять?"

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Ранее мы писали, что матч команд Одессы и Тернополя завершился массовой дракой (видео). Баскетболисты слишком рьяно выплеснули эмоции на площадке.

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