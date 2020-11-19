Лукашенко рискует потерять чемпионат мира по хоккею

Турнир, который Минск должен был бы принять вместе с Ригой, могут отдать Канаде или провести в одной Латвии

Беларусь могут лишить чемпионата мира по хоккею, который эта страна должна была бы принять совместно с Латвией с 21 мая по 6 июня 2021 года. Причина – события, происходящие в Беларуси, где уже не первый месяц продолжаются протесты против правления Александра Лукашенко.

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Как сообщает шведское издание Expressen, мировое первенство по хоккею могут перенести в Канаду. Еще одним вариантом называют перенос всех матчей турнира в Ригу, но там для проведения соревнований в одиночку не хватает 4 миллиона евро.

Тем временем западные СМИ активно требуют лишить Беларусь чемпионата мира. "Хоккей для Лукашенко – лучшее лекарство от негативного имиджа, который существует у него и его страны. "Спортивная стирка" – это старый прием, когда спортивное мероприятие используется для укрепления репутации во всем мире. Адольф Гитлер уже делал такое на берлинской Олимпиаде 84 года назад. ЧМ-2021 в Беларуси – та же старая чушь", – пишет обозреватель шведского портала Hockey Sverige Монс Карлссон.

Чемпионат мира по хоккею-2021, лого / Фото: iihf.com В тренде Как монета и бумага решали судьбу матчей: ТОП-5 удивительных историй жребия в футболе

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Ранее мы писали, что в зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко – главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

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