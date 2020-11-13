Первым амбассадором Украинской хоккейной лиги стал артист из "Квартала 95"

Украинская хоккейная лига объявила о старте проекта "Амбассадоры лиги". Это люди, которые будут нести хоккей в массы, расширять и увеличивать количество болельщиков украинского хоккея. Также предусматриваются создание новых проектов и поездки на матчи. Первым амбассадором в истории УХЛ стал сценарист, телеведущий, автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков.

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Известный шоумен сам занимается хоккеем, а также неоднократно посещал матчи и мероприятия лиги. Валерий поделился мыслями о чемпионате страны и хоккее в целом:

"Несмотря на то, что 2020 год вылил на нас много негатива, он научил нас ценить хорошие новости. И вот как раз в украинском хоккее эти хорошие новости: и новая арена в Мариуполе, и возрождение "Сокола". Это бывает все-таки не каждый год. Была невероятная финальная серия между "Кременчуком" и "Донбассом" – отличная и яркая развязка чемпионата. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто боролся и на льду, и вне льда, а также тем, кто делал эту борьбу финансово осмысленной. Так что я уверен, что нас и в будущем сезоне ждет очень много хороших новостей о нашем хоккее. Хоккей – это классно! Будем наблюдать за новым и ярким сезоном".

Недавно УХЛ провела презентацию юбилейного сезона: еще больше команд и конкуренции.

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Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками:

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