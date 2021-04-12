Українська
$ 27,91
33,15
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Не для слабонервных: российскому хоккеисту разорвали щеку во время матча (фото)

12 апреля, 11:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жуткие кадры из Американской хоккейной лиги

Российский хоккеист клуба АХЛ (вторая по силе лига после НХЛ) Техас Старз Никита Щербак получил жуткую травму во время очередного матча. У него были выбиты несколько зубов, но самое страшное – это огромное рассечение от угла рта до подбородка.

Реклама

Читайте также: Передозировка чуть не убила российского хоккеиста: какие "наркотики" нашли у чемпиона мира

Медикам пришлось наложить игроку не менее десяти швов. После успешной операции Щербак поделился фото и сравнил себя со знаменитым персонажем из вселенной Бэтмена Джокером.

Внимание! Фото не для слабонервных!

Ранее мы писали о жуткой травме хоккейного арбитра. Шайба попала в лицо финскому судье, в результате чего он потерял семь зубов.

Реклама

Также мы сообщали, что российского вратаря нокаутировал партнер по команде. Илья Самсонов не отыграл и минуты в матче НХЛ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей травма хоккеист

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
"Трусливые стратеги из НАТО": почему хоккеисты бойкотировали чемпионат мира в СССРХоккей
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийством
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийствомХоккей
Где она нашла снег? Сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальнике
Где она нашла снег? Сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальникеХоккей
В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шок
В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шокХоккей
Старт Кубка Стэнли отложен! В Ванкувере бушует коронавирус
Старт Кубка Стэнли отложен! В Ванкувере бушует коронавирусХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять