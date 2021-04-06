Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Семь зубов на лед! Жуткая травма хоккейного арбитра

6 апреля, 09:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шайба попала в лицо финскому судье

Жуткую травму получил финский арбитр Юкка-Пекка Койстинен во время матча национального чемпионата между ХПК и Юкуритом. Рефери сломал челюсть и лишился семи зубов.

Реклама

Читайте также: Российского вратаря нокаутировал партнер по команде

В одном из эпизодов встречи шайба от голкипера срикошетила в лицо судье. Рефери оказался на льду и не смог продолжить встречу. У Койстинена также было диагностировано сотрясение мозга.

38-летний судья в прошлом был профессиональным хоккеистом. Сообщается, что за всю карьеру он потерял только один зуб.

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы

Читайте также: Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж

Реклама

Ранее мы писали, что хоккеист из Украины пожаловался на расизм в России: "Там моего отца избивали".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей арбитр

Источник: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж
Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый мужХоккей
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не видели
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не виделиХоккей
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там было
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там былоХоккей
"В России моего отца избивали": хоккеист из Украины пожаловался на расизмХоккей
Российского вратаря нокаутировал партнер по команде
Российского вратаря нокаутировал партнер по командеХоккей
Прошел от ворот до ворот, обыграл всех соперников – безумный гол в НХЛ
Прошел от ворот до ворот, обыграл всех соперников – безумный гол в НХЛХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять