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Старт Кубка Стэнли отложен! В Ванкувере бушует коронавирус

11 апреля, 17:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

21 хоккеист Ванкувера находится на больничном

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести окончание регулярного чемпионата в Северном дивизионе и начало плей-офф на более поздний срок в связи со вспышкой коронавируса в Ванкувере.

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Сроки проведения регулярного чемпионата продлены, чтобы канадский клуб имел возможность провести восемь пропущенных матчей. Таким образом, Ванкувер завершит выступление в регулярном чемпионате 16 мая, а не 8 мая, как планировалось изначально.

Матчи плей-офф должны были стартовать 11 мая, новая дата старта розыгрыша Кубка Стэнли пока не определена.

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"НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли, – говорится в заявлении НХЛ. – В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном".

Ванкувер не играет с 25 марта в связи с тем, что результаты тестов на коронавирус у 21 хоккеиста и четверых сотрудников оказались положительными. Первый матч после перерыва команда проведет только 16 апреля против Эдмонтона.

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хоккей Ванкувер НХЛ коронавирус

Источник: NEWSru.com

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