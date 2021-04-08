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Передозировка чуть не убила российского хоккеиста: какие "наркотики" нашли у чемпиона мира

8 апреля, 20:33

Елена Павлова Елена Павлова

Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии в институте Склифосовского в Москве

Загадочная болезнь хоккеиста сборной России и капитана омского Авангарда Алексея Емелина продолжает обрастать слухами. Ранее чемпиона мира перевезли в реанимацию института Склифосовского в Москве без точного диагноза. Говорили и травме, и о токсическом шоке печени.

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А вчера появилась информация, что в организме хоккеиста обнаружены следы наркотических веществ. Теперь же, как сообщает Telegram-канал Mash, "наркотики" в крови Алексея Емелина оказались сильнодействующими лекарствами с кодеином.

Алексей Емелин/ХК Авангард

Алексей Емелин/ХК Авангард

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Поведение спортсмена могло быть вызвано передозировкой лекарствами: они вызывают психомоторное возбуждение, отчего кажется, что человек находится в состоянии зависимости от веществ. Кроме того, анализ крови на тропонин выдал повышенный показатель, характерный для инфаркта. Наркотические вещества в крови Емелина не обнаружены.

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В Авангарде ранее заявляли, что причиной состояния хоккеиста является травма нижней части тела, полученная в финальном матче Восточной конференции КХЛ с Ак Барсом. А вот в татарстанских СМИ утверждали, что Емелин якобы получил отравление и у него диагностировали токсический шок печени. Однако в омском клубе эту информацию опровергали.

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