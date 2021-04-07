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Российский хоккеист в реанимации: говорили травма, а оказались наркотики

7 апреля, 19:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Врачи борются за жизнь Алексея Емелина

В организме российского хоккеиста Авангарда Алексея Емелина, накануне попавшего в реанимацию, обнаружены следы наркотических веществ. Ранее в СМИ писали, что были обнаружены следы опиатов и каннабиоидов.

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"По результатам медицинских анализов у капитана Авангарда Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка", – заявил представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин, которого цитирует Коммерсантъ.

К слову, по официальной версии, Емелин был госпитализирован в реанимацию института Склифосовского в Москве из-за проблем с печенью. При этом в клубе утверждали, что это результат травмы, полученной в одном из матчей.

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хоккей Авангард Омск хоккеист российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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