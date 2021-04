Российского вратаря нокаутировал партнер по команде

Уже на первой минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Айлендерс случился курьезный эпизод, который имел серьезные последствия. Голкипера столичного клуба Илью Самсонова нокаутировал свой же игрок.

Самсонов выехал за ворота, чтобы выбросить шайбу и в него на полной скорости врезался Ти Оши. Голкипер упал на лед и долгое время не поднимался. Его сразу же заменили и отправили проверить на сотрясение мозга.

Ilya Samsonov was forced to leave the game just 30 seconds in after T.J. Oshie collided with him. pic.twitter.com/n2rpTyVdSN