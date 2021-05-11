Как же это круто! По шлему киевского Шумахера будет сразу видно – украинец

19-летний Иван Пеклин, впервые в истории нашей страны ставший победителем гонки Формулы-4, показал сине-желтое "забрало", в котором будет выступать в новой команде

Иван Пеклин и его шлем / Фото: Instagram

19-летний украинский гонщик Иван Пеклин представил шлем, в котором будет выступать в серии International GT Open. Он выполнен в сине-желтой расцветке и украшен национальными узорами – мельницей и колосками.

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Кроме того, шлем – именной. На него нанесли надпись – Ivan Peklin.

"Бум! Новый шлем подъехал! Это абсолютное произведение искусства. Надеюсь, вам он нравится так же, как и мне", – написал в Instagram Иван Пеклин

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Отметим, что ранее Пеклин был участником французского чемпионата Формулы-4, впервые в истории Украины выиграв гонку этих соревнований. Однако в новом сезоне поедет за рулем Bentley Continental GT3 в команде Лазарус.

"Мне очень приятно делить Bentley Continental GT3 с Джорданом Пеппером. Уверен, что мы сможем показать высокие результаты на трассе. Поехали", – заявил Пеклин

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Иван Пеклин / Фото: Instagram

Добавим, что International GT Open – гоночная серия спортивных автомобилей, основанная в 2006 году в Испании. В ней представлены автомобили со спецификацией FIA GT3, модифицированные из серийных дорожных автомобилей.

Ранее мы рассказывали, что Иван Пеклин был "благословлен" на карьеру в автогонках самим Михаэлем Шумахером! Их встреча произошла в 2013 году незадолго до того, как легендарный немец, катаясь на лыжах, получил злополучную травму головы и впал в кому.

"За пару месяцев до той трагедии мы были на тестах в Италии. Шумахер приехал с сыном Миком, который тогда ездил в картинге. Михаэль помогал ему. Мой отец случайно его увидел, а я попросил сфотографироваться", – говорил "Сегодня" Пеклин

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А еще Иван Пеклин признавался, что у него нет водительских прав.