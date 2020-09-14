"Шумахер" из Украины: кто такой Иван Пеклин, в 18 лет выигравший Формулу-4

Украина празднует одну из своих самых громких побед в автоспорте. Накануне во Франции 18-летний киевлянин Иван Пеклин впервые выиграл гонку Формулы-4.

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Кто такой этот парень, шаг за шагом продвигающийся к королевской Формуле-1? О себе Иван ранее рассказывал "Сегодня" в большом интервью. Читайте ТОП-15 высказываний спортсмена.

КАК УВЛЕКСЯ АВТОСПОРТОМ

"Я с детства увлекался автомобилями. Все игрушки – машины, по телевизору передачи про машины, с трех-четырех лет просил папу порулить. Он покупал мне журналы "Автобазар". Я мог их часами листать, знал каждую марку и каждую модель. Рос вместе с машинами, можно сказать. А в шесть лет папа рассказал, что есть такая профессия – гонщик: люди ездят на автомобилях и этим зарабатывают деньги. Я загорелся этой идеей и потянул папу на картинг. Когда мы пришли на картинг, мне было семь. Проехал не очень быстро. Но безумно понравилось, вылез из-за руля с круглыми глазами. Папа сказал: "Ты проехал хорошо, но мог бы лучше. Давай ты поправишь тут и тут"

Иван Пеклин / Фото: Instagram

ПЕРВЫЕ ГОНКИ

"Отец и сам хотел заниматься картингом, но в советское время карты делали сами. А идеи о том, как собрать карт, заканчивались на "можно украсть из трамвая сиденье" (смеется). Папе близка автомобильная тематика. Он увидел, что мне нравится, и поддержал стремление сына. Мы начали ездить на картинг. Детская трасса в Броварах работала только в субботу, с 10 до 12. Я жил от субботы до субботы. Считал дни и ездил, ездил, ездил. На треке собирались одни и те же люди. Я ездил на порядок быстрее остальных детей. Работники трассы и некоторые родители начали говорить отцу: "Может, на соревнования пойдете?"

В 8 ЛЕТ ПРОТИВ 12-ЛЕТНИХ

"Так летом 2010-го я пришел в школу картинга "Жажда Скорости" на Ипподроме – к Андрею Хорольскому, гонщику-раллисту. Там уже были ребята – быстрейшие на своих трассах. Нас начали готовить как пилотов. Рассказали особенности работы с педалью и рулем. Там мы получали базу. В конце обучения проходило соревнование, на котором я занял второе место. Это был очень хороший результат, так как соперники были старше: 10-12 лет против моих восьми. Тренер затем подошел к папе и сказал, что в прокатном картинге дальше сидеть нет смысла. Так я попал в подростковый спортивно-технический клуб "Святошин". Это была полноценная команда, и именно там я впервые сел за руль профессионального карта. Он развивал скорость около 90 км/ч, что для девятилетнего ребенка сначала было очень быстро"

СЛЕЗЫ ПЕКЛИНА

"В 2011-м я попал в национальный класс "Пионер". Моторы там были от бензопил "Мотор Сич", 5 л. с. на вес 100 кг – ехал карт довольно резво. Выигрывать с самого начала, как в прокатном картинге, у меня не получалось. Сильно расстраивался после поражений. Бывало, плакал. Я, папа и тренер постоянно работали над тем, что мы сделали не так. По ходу сезона я ехал все быстрее, и к концу года мы выиграли Кубок Украины по картингу с колоссальным отрывом, причем соперники были снова старше на 2-3 года"

ИЗБАВИЛ ОТЦА ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ

"Эта победа мне очень памятна спором с отцом. Папа курил, что мне жутко не нравилось. Мы поспорили, что если я выиграю этап чемпионата страны или Кубок, он бросит курить. Пришлось бросать. Сейчас он мне благодарен"

РЕАКЦИЯ МАМЫ

"Мама переживает сильно, не смотрит. Когда начинали ездить, скорости были невысокие, она еще смотрела. Когда пошла скорость выше 100-120 км/ч, мама решила: "Все, я не буду это смотреть". Но очень сильно меня поддерживает. Бывало, с папой поработали по трассе, а с мамой – над психологическими моментами. Она у меня психолог, мы много разговариваем. Вообще, родители меня очень поддерживают. Бывало, в трудные моменты мы не ехали на отдых, чтобы я поехал на картинг. Еще у меня есть младшая сестра. Она профессиональный фотограф, но тоже любит гонки"

ПОИСК СТИЛЯ И ПРОБЛЕМЫ С ВЕСОМ

"Перед 2015 годом мы начали больше заниматься. Провели множество тестов, чтобы найти тот стиль пилотирования, с которым я бы мог ехать быстро и побеждать. Много тренировались и в итоге выкатали во мне очень специфический для Украины стиль. Я ехал по-другому, но быстро. Очень много уделяли внимания плавности. Пытались минимизировать количество движений, убрать заносы. Делали так, чтобы я ехал максимально чисто и красиво. Это принесло плоды: в 2015 году я впервые стал чемпионом Украины. Нашел свой темп, ритм. В 2016 году пришла новая проблема. Стиль пилотирования остался прежним – поменялся вес. В разных возрастных категориях свой лимит. В юниорах это 145 кг. Примерно 70 кило весил карт и столько же пилот в экипировке. А я немаленький, начал к тому времени активно расти. У нас был перевес 5 кг. Мы максимально облегчили машину, экипировку. Была защита шеи "Ханс", она весила килограмм. Мы заменили ее на поролон. Все, что можно, сняли, но все равно эти 5 кг остались. Год в целом не задался. Первая гонка – авария, разложил машину. Потом не работал карбюратор"

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КУВЫРОК НА МАШИНЕ

"Затем у меня был кувырок… Да, на карте. Меня немножко подрезали, дали в заднее колесо. Я плавно поднялся, перелетел и приземлился на колеса. Со мной, тьфу-тьфу, все было хорошо, но гонку выиграть уже не смог – сильно отстал"

БУРЯ В ЖИВОТЕ

"В 2016 году мне исполнилось 15, можно было переходить во взрослый класс. Из-за мощности KZ-2 немножко побаиваются, поэтому мои одногодки построили планы на бескоробочные классы. Из них всех я первый перешел на коробку. Поначалу была полная жесть. В животе буря, не успеваешь переключать передачи… Но несколько тренировок сделали дело. Пристрелялся и начал соревноваться с действующими чемпионами"

ПОЕЗДКА НА ЭТАП ФОРМУЛЫ-1 В БАКУ

"Моя цель – это Формула-1, а мечта детства – стать чемпионом мира. Постоянно смотрю этапы, слушаю подкасты украинского комментатора Максима Подзигуна. А поездка в Баку началась с трудного перелета. В отеле оказались в 4:30 утра. Отдохнуть времени было мало, потому что мы решили: раз приехали на гонки, то будем с утра до вечера находиться на трассе.Там стоит восемь симуляторов. Самый быстрый из восьми едет на отдельном симуляторе еще один круг. Я был быстрее всех, но с отдельным симулятором не сложилось – солнце очень светило в экран. Затем начались сами гонки. Когда завелась Формула-2 и поехала, стоял оглушительный рев. Огонь из труб, невероятная скорость – завораживающее зрелище. А потом поехала Формула-1. Ощущение, что она едет в два раза громче и в два раза быстрее (смеется.) Болиды мимо тебя пролетают пулей: вжух – и все. Рядом с нашими местами они достигали пиковой скорости – 350 км/ч. Иногда было трудно цвет машины разобрать, не говоря уже про номер. После гонки фанаты выбежали на трассу, мы с сестрой к ним присоединились. Подошли к подиуму, ощутили атмосферу. Понравилось безумно. Кто не ездил на Формулу-1 и хочет – думаю, что не пожалеет. Это опыт, который нужно испытать хотя бы раз в жизни"

КАК ПЕРЕШЕЛ ИЗ КАРТИНГА В ФОРМУЛУ-4

"В 2017-м я выиграл национальный KZ-2 как самый молодой чемпион. И в следующем году мы сосредоточились на заграничных гонках. Я проехал чемпионат мира, впервые от Украины, чемпионат Европы, чемпионат Германии и несколько гонок и кубков в Италии. Дело в том, что большинство ребят становятся чемпионами в бескоробочных классах и через год-два идут в Формулы. А вот в KZ-2 собираются ребята по 25 лет, которые там гоняют лет 20. У них огромный накат по родным трассам и другой стиль пилотирования. Тягаться с ними невозможно. Да и незачем. Вот вы знаете, кто такой Давиде Форе? Самый титулованный картингист мира. Пятикратный чемпион мира. Он столько всего достиг, а мы совершенно о нем ничего не знаем. Зарплату ему большую также не платят. Потратить столько времени, денег и сил, чтобы быть хорошо известным в узких кругах? От этого никакого толку. Чтобы попасть в Формулу-1, нужно пройти предыдущие Формулы. Формула-4 – это начальный этап. Если Формулы-1, -2 и -3 – это международные соревнования, то Ф-4 есть в США, Британии, Италии, Германии, Франции… Французскую Формулу мы выбрали потому, что она проходит в виде академии. Все болиды одинаковые, все механики и инженеры предоставляются Федерацией автоспорта, команд нет. Все знают настройки друг друга. Там четко можно увидеть, как едет пилот, а не машина"

РАЗНИЦА МЕЖДУ КАРТОМ И БОЛИДОМ

"Разное все, начиная с посадки. В карте ты сидишь, а в болиде ты больше лежишь, причем пятая точка расположена ниже уровня ног. В болиде, в отличие от карта, есть подвеска. На поворотах казалось, что сидишь в желе. Кроме того, тут совершенно другая работа с тормозами и рулем: нужно учитывать нагрузку на каждое колесо. Ну и скорости выше: Формула-4 разгоняется до 200 км/ч"

КАК ДОЙТИ ДО ФОРМУЛЫ-1

"Существует лицензия. Ее гонщик покупает в Федерации автоспорта. На лицензию начисляются очки за победы в различных соревнованиях. Если пилот зарабатывает достаточное количество этих очков, его лицензия превращается в Суперлицензию. Именно она дает право на участие в Формуле-1. Единственное условие: очки начисляются только за победы в соревнованиях, организованных ФИА – Международной федерацией автоспорта. Например, победа в Формуле-2 дает 40 очков – для получения Суперлицензии как раз необходимо 40 очков. После победы в Формуле-2 ты больше не имеешь права там выступать: нужно идти в Формулу-1 или куда-то еще. Кроме очков лицензии, еще нужно иметь накат в Формуле-1. Бывает, что на каких-то этапах в какой-то из тренировочных сессий за команду выступает не боевой пилот. Так они получают возможность в будущем выступать в Формуле-1"

Иван Пеклин / Фото: Instagram

ОБ ИНТЕРЕСЕ УКРАИНЫ К ФОРМУЛЕ-1

"Аудитория Ф-1 у нас не такая большая, как у футбола или бокса, но это легко поправимо. Взять хотя бы Польшу. Когда Роберт Кубица гонял в Формуле-1, ее смотрела вся Польша. Как только он попал в аварию, все пошло на спад: и интерес, и развитие самого спорта в стране. Когда в Формуле появится свой человек, за которого можно болеть, интерес страны очень сильно поднимется. Автоспорт – очень зрелищный вид. Но все упирается в деньги. Очень много пилотов Формулы-1 или Формулы-2 росли в богатых семьях. Стролл, например, которому отец вообще команду купил. В Формуле-2 сейчас ездит Хуан Мануэль Корреа, я ездил с ним в картинге в одной команде. Просто у него папа – президент Эквадора. Когда есть бюджет – можно ехать, в общем. Например, на сезон в Формуле-4 нужно иметь 200 000 евро"

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ДАЖЕ 100 ГРИВЕН ВДОХНОВЛЯЮТ

"В Формуле-4 небольшая аудитория. Но в Формуле-3 она больше. В Формуле-2 еще больше. А в Формуле-1, чтобы приклеить наклеечку на болид, нужно заплатить 10 миллионов евро. Аудитория исчисляется сотнями миллионов. К сожалению, много компаний или игнорируют, или говорят: "Давайте у вас что-то пойдет – мы подключимся". Но мы не опускаем руки – множество людей выражают слова поддержки и помогают финансово. Бывает, что у человека не очень много денег, но он жертвует 100 гривен со словами: "Я верю в тебя, ты можешь". Такие люди очень вдохновляют и мотивируют. Нужен толчок, чтобы показать европейским командам, что я могу ехать быстро и побеждать – тогда, уверен, все подтянется", – говорит Иван Пеклин

Смотрите рейтинг чемпионов в Формуле-1

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Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Все подробности в спецтеме Иван Пеклин. "Шумахер" из Украины

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