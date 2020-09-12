Хэмилтон утер нос своему напарнику в квалификации Гран-при Тосканы

Боттас долгое время был быстрее, но в итоге 95-й поул в своей карьере выиграл лидер "Мерседеса"

На автодроме "Муджелло" завершилась квалификация итальянского Гран-при Тосканы Формулы-1. Победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, завоевавший 95-й поул в своей карьере. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

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"Честно говоря, это очень непростой уик-энд. Это феноменальная трасса и действительно большой вызов. Валттери был быстрее меня на протяжении всего вчерашнего дня, этим утром и даже в первом сегменте. Я много работал, чтобы прибавить. Команда проделала классную работу и я, наконец, проехал нужный мне круг. Я не мог проехать быстрее. Валттери отлично поработал и атаковал меня. Я счастлив, что в итоге завоевал поул", – приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.15,144

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,059

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,365

4. Александер Албон ("Ред Булл") +0,810

5. Шарль Леклер ("Феррари") +1,126

6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,167

7. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,212

8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,399

9. Карлос Сайнс ("Макларен") +2,726

10. Эстебан Окон ("Рено") +1,153.

Не вышли в третий сегмент

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11. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.16,640

12. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.16,854

13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.16,854

14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.16,858

15. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.17,254.

Не вышли во второй сегмент

16. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.17,125

17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.17,220

18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.17,232

19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.17,320

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.17,348.

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Хэмилтон и Боттас / Фото: Reuters

Напомним, на прошлых выходных Льюис Хэмилтон провалил гонку в Монце. Победителем же того Гран-при впервые в карьере стал Пьер Гасли.

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