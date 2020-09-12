Хэмилтон утер нос своему напарнику в квалификации Гран-при Тосканы

На автодроме "Муджелло" завершилась квалификация итальянского Гран-при Тосканы Формулы-1. Победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, завоевавший 95-й поул в своей карьере. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".
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"Честно говоря, это очень непростой уик-энд. Это феноменальная трасса и действительно большой вызов. Валттери был быстрее меня на протяжении всего вчерашнего дня, этим утром и даже в первом сегменте. Я много работал, чтобы прибавить. Команда проделала классную работу и я, наконец, проехал нужный мне круг. Я не мог проехать быстрее. Валттери отлично поработал и атаковал меня. Я счастлив, что в итоге завоевал поул", – приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.15,144
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,059
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,365
4. Александер Албон ("Ред Булл") +0,810
5. Шарль Леклер ("Феррари") +1,126
6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,167
7. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1,212
8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1,399
9. Карлос Сайнс ("Макларен") +2,726
10. Эстебан Окон ("Рено") +1,153.
Не вышли в третий сегмент
11. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.16,640
12. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.16,854
13. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.16,854
14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.16,858
15. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.17,254.
Не вышли во второй сегмент
16. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.17,125
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.17,220
18. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.17,232
19. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.17,320
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.17,348.
Напомним, на прошлых выходных Льюис Хэмилтон провалил гонку в Монце. Победителем же того Гран-при впервые в карьере стал Пьер Гасли.
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