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Хэмилтон выиграл гонку Формулы-1 с жуткими авариями: видео

13 сентября, 20:11

Олег Люлька Олег Люлька

Британскому пилоту "Мерседеса" осталось взять всего один Гран-при, чтобы догнать Михаэля Шумахера

На итальянском автодроме "Муджелло" завершилась гонка девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Тосканы. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым, как и накануне в квалификации, финишировал его напарник Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул гонщик "Ред Булл" Александер Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за пьедестал Даниэля Риккардо из "Рено".

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Это уже 90-й Гран-при, выигранный Льюисом Хэмилтоном. Ему осталась одна победа, чтобы догнать рекордсмена всех времен Михаэля Шумахера.

Отметим, что уже на первом круге гонки случилась авария, в результате которой сошли с дистанции Гасли и Ферстаппен.

На седьмом круге, во время рестарта, случился еще более массовый "замес" – теперь уже со сходом сразу четырех пилотов.

Наконец, незадолго до финиша Стролл из-за прокола на большой скорости вылетел на повороте, врезавшись в барьер. Пришлось снова давать рестарт. Из-за этих потрясений Twitter Формулы-1 назвал гонку "сумасшедшей".

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Формула-1. Гран-при Тосканы. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 59 кругов
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +4,880
3. Александер Албон ("Ред Булл") +8,064
4. Даниэль Риккардо ("Рено") +10,417
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +15,650
6. Ландо Норрис ("Макларен") +18,883
7. Даниил Квят ("Альфа Таури") +21,756
8. Шарль Леклер ("Феррари") +28,345
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +29,770
10. Себастьян Феттель ("Феррари") +29,983
11. Джордж Расселл ("Уильямс") +32,404
12. Ромен Грожан ("Хаас") +42,036
13. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – сход
14. Эстебан Окон ("Рено") – сход
15. Николас Латифи ("Уильямс") – сход
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – сход
18. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – сход
19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – сход
20. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – сход

Добавим, что в личном зачете Льюис Хэмилтон благодаря этой победе увеличил отрыв от Валттери Боттаса уже до 55 очков.

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Напомним, на прошлых выходных Льюис Хэмилтон провалил гонку в Монце. Победителем же того Гран-при впервые в карьере стал Пьер Гасли.

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Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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Формула-1 Льюис Хэмилтон гонка аварии

Источник: Сегодня|Спорт

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