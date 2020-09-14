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18-летний украинец впервые в истории выиграл гонку Формулы-4 во Франции

14 сентября, 10:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевлянин Иван Пеклин пытается достичь вершин в автоспорте, стремясь попасть в Формулу-1

Пока что наши соотечественники не пробивались в пилоты "королевских" гонок Формулы-1, хотя, возможно, в будущем кому-то из них это и удастся. В последнее время активно о себе заявляет молодой Иван Пеклин. Недавно украинский гонщик впервые в истории стал призером Формулы-4. В минувший уик-энд киевлянин дошел и до победы в гонках во Франции.

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На знаменитой трассе в Маньи-Кур, где 18 лет проводила свои этапы Формула-1, Пеклин выиграл одну из гонок Ф-4. Правда, на второй этапе чемпионата на старт пилотов вывели в обратном порядке: заняв 10-е место в квалификации, Иван стартовал вторым. Ему удалось обойти француза Кабиру Лориса и удержать первую позицию. Правда, в других гонках этапа он финишировал 9-м и 11-м. "Один из лучших моментов моей жизни", – заявил украинец в соцсетях об успехе во Франции.

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После двух этапов Пеклин занимает шестое место в общем зачете. Напомним, что родился он 23 октября 2001 года в Киеве. В 16 лет стал самым молодым чемпионом Украины по картингу, мастер спорта.

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победа автоспорт Формула-4 Иван Пеклин
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