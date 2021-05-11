Як же це круто! За шоломом київського Шумахера буде відразу видно – українець

19-річний Іван Пеклін, котрий вперше в історії нашої країни став переможцем гонки Формули-4, показав синьо-жовте "забрало", в якому виступатиме в новій команді

Іван Пеклін і його шолом / Фото: Instagram

19-річний український гонщик Іван Пеклін представив шолом, в якому виступатиме в серії International GT Open. Він виконаний в синьо-жовтому забарвленні і прикрашений національними візерунками – млином і колосками.

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Крім того, шолом – іменний. На нього нанесли напис – Ivan Peklin.

"Бум! Новий шолом під'їхав! Це абсолютний витвір мистецтва. Сподіваюся, вам він подобається так само, як і мені", – написав у Instagram Іван Пеклін

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Відзначимо, що раніше Пеклін був учасником французького чемпіонату Формули-4, вперше в історії України вигравши гонку цих змагань. Однак у новому сезоні поїде за кермом Bentley Continental GT3 в команді Лазарус.

"Мені дуже приємно ділити Bentley Continental GT3 з Джорданом Пеппером. Упевнений, що ми зможемо показати високі результати на трасі. Поїхали", – заявив Пеклін

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Іван Пеклін / Фото: Instagram

Додамо, що International GT Open – гоночна серія спортивних автомобілів, заснована в 2006 році в Іспанії. У ній представлені автомобілі зі специфікацією FIA GT3, модифіковані з серійних дорожніх автомобілів.

Раніше ми розповідали, що Іван Пеклін був "благословенний" на кар'єру в автоперегонах самим Міхаелем Шумахером! Їхня зустріч відбулася в 2013 році незадовго до того, як легендарний німець, катаючись на лижах, отримав злощасну травму голови і впав у кому.

"За пару місяців до тієї трагедії ми були на тестах в Італії. Шумахер приїхав з сином Міком, який тоді їздив у картингу. Міхаель допомагав йому. Мій батько випадково його побачив, а я попросив сфотографуватися", – казав "Сьогодні" Пеклін

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А ще Іван Пеклін зізнавався, що у нього немає водійських прав.