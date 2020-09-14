Лучший гонщик Украины: "У меня нет водительских прав"

18-летний киевлянин Иван Пеклин на выходных первым в истории Украины выиграл гонку Формулы-4, победив на знаменитой трассе во французской коммуне Маньи-Кур. Первое интервью после этого беспрецедентного для нашего спорта успеха Иван дал "Сегодня".

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- Иван, какая первая мысль пришла тебе в голову после победы? О чем подумал в момент финиша?

- Сложно передать эмоции, которые я испытывал во время финиша. Я очень громко кричал, махал руками. Не мог просто поверить, что это произошло. Был бурный всплеск эмоций – только позитивных. Не могу его передать словами, но это было незабываемо.

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- Насколько неожиданной для самого себя стала эта победа? Может, был какой-то вещий сон накануне?

- Я приезжал на этап с четким намерением победить. Поэтому не могу сказать, что эта победа стала для меня большим сюрпризом. Но все равно было очень-очень приятно.

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- Как отметил победу?

- Честно признаться, никак не праздновал. Потому что выиграл я гонку в субботу вечером, а в воскресенье у нас была еще одна – нужно было вставать в 5:30 утра. Поэтому я просто пошел поужинал, принял душ и лег спать.

- Кто уже поздравил? Сколько сообщений получил?

- Очень много – сообщений, звонков, комментариев. К сожалению, не могу ответить всем, но мне безумно приятно видеть, какая большая поддержка у меня на родине.

- Если объяснять читателям, не посвященным в тонкости автоспорта, то что означает этот выигрыш в Формуле-4? Может быть, можно провести аналогии с другими видами спорта?

- Ну, автоспорт сложно сравнивать с другими видами спорта. Они сильно отличаются. Формула-4 – это одна из первых ступенек в большом автоспорте. До нее идет картинг, а после Формулы-4 идет континентальная Формула-3, дальше – мировая Формула-3. Потом – Формула-2 и Формула-1.

- Насколько значима лично для тебя эта победа?

- Так как до меня никто из украинцев не выигрывал в Формулах, ни в каких, думаю, это – достаточно хорошее достижение.

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Иван Пеклин / Фото: Instagram

- Как далеко от Формулы-4 до Формулы-1? За какой промежуток времени ты планируешь пройти этот путь?

- В среднем, у хороших и быстрых пилотов этот путь занимает 4-5 лет. У не столь быстрых – больше, они по несколько лет катаются в каждой из категорий. У меня на это нет времени. Моя цель – достичь Формулы-1 в кратчайшие сроки.

- Какие финансовые условия выступлений в Формуле-4? Какие расходы? И есть ли доходы?

- Честно говоря, я не вовлечен в финансовую сторону этого спорта. У меня для этого есть менеджерское агентство и мой отец – это мой главный менеджер, который занимается моими финансами, поиском спонсоров, поиском мест в командах. А я много тренируюсь, чтобы показывать самые лучшие результаты на трассе.

- Знаем, что в свое время ты сфотографировался с Михаэлем Шумахером. Как сейчас вспоминаешь ту встречу с ним?

- Да, я встретился с Михаэлем Шумахером в 2013 году, в феврале, на трассе Лонато. Это картинговая трасса на севере Италии. Он там был на картинговых тестах со своим сыном Миком. И я в то время тоже тестился на этой трассе. Увидев его, я, конечно, подошел сфотографироваться.

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- Твои цели – самая ближайшая? И глобальная?

- Моя ближайшая цель – хорошо провести следующий этап в Зандворте (Нидерланды). И, конечно же, хотелось бы победить. Ну а глобальная цель – стать чемпионом мира Формулы-1.

- Какая у тебя машина в реальной жизни?

- Признаюсь, у меня еще нет водительских прав. Мне 18 лет. И я еще не успел сдать на права. Но я уже выучился в автошколе, сдал теорию в сервисном центре. Но так как я постоянно на гонках за границей, то очень сложно найти время, чтобы довести это дело до конца. Но, как только я вернусь, обещаю, что закрою этот вопрос.

Иван Пеклин / Фото: Instagram

- Хватает ли времени на личную жизнь?

- Гонки – это моя жизнь. И по-настоящему живым я себя чувствую только за рулем болида, когда я еду очень быстро. А все остальное время – подготовка и ожидание этого самого момента. Хотя, конечно, у меня есть время на личную жизнь и на хобби. Я большой фанат спорта. Нравится теннис, бокс, которыми я раньше занимался. Плюс футбол, велосипед, плавание, бег. Люблю здоровый образ жизни. Из увлечений? Люблю читать, путешествовать, знакомиться с новыми людьми, пробовать новую кухню, готовить. Готовить очень люблю!

- Какую машину хочешь приобрести, когда сдашь на права?

- Еще не определился. Но что-то яркое и привлекательное.

Иван Пеклин / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что украинский тинейджер "разрывает" Формулу-4: что скрывается за вывеской этих соревнований. Четвертой Формуле – всего 7 лет от роду. Ею рулит бывший партнер Михаэля Шумахера – Герхард Бергер, а сезон участия может обойтись в 200 000 евро.

Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Все подробности в спецтеме Иван Пеклин. "Шумахер" из Украины

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