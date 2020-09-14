Украинский тинейджер "разрывает" Формулу-4: что скрывается за вывеской этих соревнований

Четвертой Формуле - всего 7 лет от роду. Ею рулит бывший партнер Шумахера, а сезон участия стоит 200 000 евро

На 30-м году независимости у болельщиков Украины, похоже, появились надежды получить своего потенциального представителя в престижнейшей Формуле-1. Их подарил 18-летний Иван Пеклин из Киева, на уикенде впервые в своей карьере выигравший во Франции гонку Формулы-4. Это случилось на легендарной трассе в городе Маньи-Кур, где 18 лет проводились этапы элитных "Королевских гонок".

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"Я увлечен гонками, моя цель – это Формула-1. Моя мечта – стать чемпионом мира", – признается Иван Пеклин

Иван Пеклин / Фото: Instagram

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Что же собой представляет Формула-4, гонку которой накануне выиграл украинец? Этот автогоночный класс для молодых пилотов, жаждущих со временем пробиться в Формулу-1, был создан в 2013 году. Его организатором выступила "Открытоколесная" комиссия ФИА (Международной автомобильной федерации), а управлять четвертой по иерархии Формулой поставили знаменитого напарника Михаэля Шумахера по "Феррари" австрийца Герхарда Бергера.

Стоимость одного гоночного болида на сезон тут изначально не должна была превышать 30 000 евро, а общие расходы в сезоне – 100 000 евро – так декларировалось на этапе запуска Формулы-4 семь лет назад. Однако время показало, что это – более дорогое удовольствие. "На сезон в Формуле-4 нужно иметь 200 000 евро", – рассказывал "Сегодня" Иван Пеклин.

Для юных пилотов Формула-4 – своего рода трамплин из картинга, в котором выступал и украинец Пеклин, в Формулу-3. А далее – второй дивизион и элита.

Кстати, глобального чемпионата Формулы-4 не существует, но отдельные страны или регионы могут проводить свои собственные соревнования в соответствии с универсальным набором правил. В настоящее время серии Формулы-4, среди прочих стран, проходят в Италии, Великобритании, Австралии, Японии, Китае, Испании, США, Дании, ОАЭ. Но украинец Пеклин со своим отцом выбрали Францию.

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"Французскую Формулу-4 мы выбрали потому, что она проходит в виде академии. Все болиды одинаковые, все механики и инженеры предоставляются Федерацией автоспорта, команд нет. Все знают настройки друг друга. Там четко можно увидеть, как едет пилот, а не машина", – объясняет Иван Пеклин

Стимулирующий момент – пилоты, участвующие в Формуле-4, могут за свои победы получать баллы для суперлицензии ФИА, которая, в свою очередь, необходима для участия в Формуле-1.

Фото первого победного финиша Пеклина в Формуле-4

Отметим, что до недавних пор победителями гонок французской Формулы-4 этого сезона становились только трое пилотов – японцы Айуму Иваса, Рен Сато и россиянин Лев Ломко. Украинец Иван Пеклин превратил это трио в квартет.

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Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Все подробности в спецтеме Иван Пеклин. "Шумахер" из Украины

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