Благословенный Шумахером: украинский победитель Формулы-4 показал фото с легендой

Киевлянин Иван Пеклин рассказал о встрече с Михаэлем незадолго до того, как тот оказался в коме

Украинский пилот Иван Пеклин, накануне выигравший первую в своей жизни гонку Формулы-4 на французской трассе Маньи-Кур, был "благословлен" на карьеру в автогонках самим Михаэлем Шумахером! Их встреча произошла в 2013 году незадолго до того, как легендарный немец, катаясь на лыжах, получил злополучную травму головы и впал в кому.

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Михаэль Шумахер – кумир 18-летнего Ивана Пеклина. У украинца есть совместное фото с легендой, на котором Шумахер обнимает тогда еще совсем юного Ивана, словно напутствуя на гоночную стезю.

"За пару месяцев до той трагедии мы были на тестах в Италии. Шумахер приехал с сыном Миком, который тогда ездил в картинге. Михаэль помогал ему. Мой отец случайно его увидел, а я попросил сфотографироваться", – рассказал "Сегодня" историю фото с Михаэлем Шумахером Иван Пеклин

Шумахер и Пеклин. 2013 год

Подросший Пеклин. 2020 год

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Ранее мы писали, что украинский тинейджер "разрывает" Формулу-4: что скрывается за вывеской этих соревнований. Четвертой Формуле – всего 7 лет от роду. Ею рулит бывший партнер Михаэля Шумахера – Герхард Бергер, а сезон участия стоит 200 000 евро.

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