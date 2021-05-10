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Обогнали и тыкнули средний палец: российского гонщика унизили в Формуле-1

10 мая, 13:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Никита Мазепин едва не спровоцировал столкновение с Лэнсом Строллом во время тренировки перед Гран-при Испании. Канадский гонщик в отместку показал россиянину неприличный жест

Никита Мазепин

Никита Мазепин

Российский пилот команды Формулы-1 Хаас Никита Мазепин снова оказался в центре внимания. Скандальный гонщик так допек своих коллег, что перед Гран-при Испании один из них ткнул Мазепину средний палец.

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Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл во время третьей свободной практики пошел на обгон Мазепина, а тот неожиданно решил сделать опасный маневр, едва не столкнувшись с канадцем. Тому пришлось вырулить на траву, чтобы избежать столкновения, а затем он на эмоциях показал средний палец в сторону россиянина.

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Гран-при Испании выиграл Льюис Хэмилтон, Мазепин занял последнее место, а в целом он еще ни разу не финишировал выше 17-го места.

Напомним, в своей дебютной гонке в Формуле-1 Мазепин разбил болид уже на третьем повороте. Соцсети взорвались фотожабами.

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