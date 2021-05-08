Хэмилтон выиграл сотый поул в карьере (видео)

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Испании и завоевал сотый поул в своей карьере! Действующий чемпион мира опередил представителя Ред Булл Макса Ферстаппена на 0,036 секунды и завтрашнюю гонку начнет с первой позиции.
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Отметим, что в число лучших по выигранным квалификациям за всю историю Формулы-1 также входят Михаэль Шумахер (68), Айртон Сенна (65), Себастьян Феттель (57) и Джим Кларк с Аленом Простом (по 33).
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.16,741
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,036
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,132
4. Шарль Леклер (Феррари) +0,769
5. Эстебан Окон (Альпин) +0,839
6. Карлос Сайнс (Феррари) +0,879
7. Даниэль Риккардо (Макларен) +0,881
8. Серхио Перес (Ред Булл) +0,960
9. Ландо Норрис (Макларен) +1,269
10. Фернандо Алонсо (Альпин) +1,406
Не прошли в третий сегмент
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 1.17,974
12. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1.17,982
13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.18,079
14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.18,356
15. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.19,154
Не прошли во второй сегмент
16. Юки Цунода (Альфа Таури) – 1.18,556
17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.18,917
18. Мик Шумахер (Хаас) – 1.19,117
19. Николас Латифи (Уильямс) – 1.19,219
20. Никита Мазепин (Хаас) – 1.19,807
Ранее мы писали, что гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1. Ромен Грожан, несмотря на заявление о завершении карьеры в "королевских гонках", снова сядет за руль – он будет пилотировать чемпионский Мерседес во время тестов.