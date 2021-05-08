МанСити – Челси, Альварес – Сондерс, Джиро и Формула-1: самое интересное в спорте на выходных

Предлагаем вашему вниманию анонс крупных спортивных событий в мире на 8 и 9 мая, в которых примут участие и несколько украинцев

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Ближайшие суббота и воскресенье подарят любителям спорта немало событий. Вспоминаем о самых интересных и ожидаемых. Накануне Альварес и Сондерс взвесились перед боем за три чемпионских пояса.

БОКС

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На ринг в Арлингтоне (США) выйдет мексиканец Сауль Альварес, которого считают наилучшим боксером современности независимо от весовой категории. Его соперником в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в во втором среднем весе (до 76,2 кг) в ночь на воскресенье будет британец Билли Джо Сондерс.

ФУТБОЛ

В Украине чемпионат завершится 9 мая. Также в европейских национальных чемпионатах из ТОП-5 пройдет ряд интересных матчей. В субботу в Англии сыграет команда украинца Александра Зинченко. В Испании продолжают разборки трое грандов-лидеров.

8.05 (сб), 16:30. Боруссия Д – Лейпциг

8.05, 17:15. Барселона – Атлетико.

8.05, 19:30. Манчестер Сити - Челси (ТВ: Setanta Sports)

8.05, 19:30. Бавария – Боруссия М

9.05 (вс), 16:00. Парма – Аталанта (ТВ: "Футбол 3")

9.05 16:05. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

9.05, 18:30. Вест Хэм – Эвертон (ТВ: Setanta Sports)

9.05, 21:45. Ювентус – Милан (ТВ: "Футбол 2")

9.05, 22:00. Реал – Севилья

9.05, 22:00. Ренн – ПСЖ

ВЕЛОСПОРТ

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В Турине стартует 104-я велогонка Джиро д'Италия – одна из трех самых престижных многодневок в мире. Начнется все коротким прологом на 8,6 км, его старт – в 15:00. На Апеннинах выступят около 200 гонщиков из 23 команд. Среди них в за Андрони Джокаттоли-Сидермек поедет 18-летний украинец Андрей Пономарь – самый молодой за 91 год на Джиро.

Формула-1

В Барселоне пройдет четвертый этап сезона Формулы-1.

Квалификация Гран-при Испании начнется в субботу в 16:00, а гонка – в воскресенье в то же время.

Стань участником рекорда!

На выходных будет отличный шанс и самому попробовать себя в спорте. Более 120 000 участников из более чем 134 стран выйдут на старт в восьмом забеге Wings for Life World Run в это воскресенье. И это побьет рекорды, потому что никогда раньше не было бегового события с таким количеством участников.

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Участники со всего мира стартуют одновременно по всему миру в 11 утра по UTC – 14:00 по Киеву 9 мая. Затем, через 30 минут после старта, виртуальный автомобиль-кэтчер (Catcher Car), что является движущимся финишем, начинает двигаться и постепенно набирать скорость, таким образом догоняя и минуя участников по очереди, пока не будут определены победители – последние, кого настигнет автомобиль- кэтчер. Настоящим украшением Wings for Life World Run является то, что каждый является финишером в этом забеге ради доброго дела и каждый может достичь своих личных целей.

Участвовать может любой желающий. Для этого нужно скачать бесплатное приложение забега Wings for Life World Run, которое содержит беговой трекер, калькулятор темпа, аудио- и музыкальное сопровождение.