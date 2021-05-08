МанСіті – Челсі, Альварес – Сондерс, Джиро і Формула-1: найцікавіше в спорті на вихідних

Пропонуємо вашій увазі анонс великих спортивних подій у світі на 8 і 9 травня, в яких візьмуть участь і кілька українців

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Найближчі субота і неділя подарують шанувальникам спорту чимало подій. Згадуємо про найцікавіші і очікуваних. напередодні Альварес і Сондерс зважились перед боєм за три чемпіонські пояси.

БОКС

Реклама

На ринг в Арлінгтоні (США) вийде мексиканець Сауль Альварес, якого вважають найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії. Його суперником в бою за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO в у другій середній вазі (до 76,2 кг) в ніч на неділю буде британець Біллі Джо Сондерс.

ФУТБОЛ

В Україні чемпіонат завершиться 9 травня. Також в європейських національних чемпіонатах з ТОП-5 пройде ряд цікавих матчів. У суботу в Англії зіграє команда українця Олександра Зінченка. В Іспанії продовжують розбирання троє грандів-лідерів.

8.05 (сб), 16:30. Боруссія Д – Лейпциг

8.05, 17:15. Барселона – Атлетіко.

8.05, 19.30. Манчестер сіті – Челсі (ТБ: Setanta Sports)

8.05, 19.30. Баварія – Боруссія М

9.05 (нд), 16:00. Парма – Аталанта (ТБ: "Футбол 3")

9.05 16:05. Астон Вілла – Манчестер Юнайтед

9.05, 18:30. Вест Хем – Евертон (ТБ: Setanta Sports)

9.05, 21.45. Ювентус – Мілан (ТБ: "Футбол 2")

9.05, 22:00. Реал – Севілья

9.05, 22:00. Ренн – ПСЖ

ВЕЛОСПОРТ

Реклама

У Турині стартує 104-я велогонка Джиро д'Італія – одна з трьох найпрестижніших многодневок в світі. Розпочнеться все коротким прологом на 8,6 км, його старт – о 15:00. На Апеннінах виступлять близько 200 гонщиків з 23 команд. Серед них в за Андроні Джокаттолі-Сідермек поїде 18-річний українець Андрій Паламар – наймолодший за 91 рік на Джиро.

Формула 1

У Барселоні пройде четвертий етап сезону Формули-1.

Кваліфікація Гран-прі Іспанії почнеться в суботу о 16:00, а гонка – в неділю в той же час.

Стать учасником рекорду!

На вихідних буде відмінний шанс і самому спробувати себе в спорті. Понад 120 000 учасників з більш ніж 134 країн вийдуть на старт у восьмому забігу Wings for Life World Run в цю неділю. І це поб'є рекорди, тому що ніколи раніше не було бігової події з такою кількістю учасників.

Реклама

Учасники з усього світу стартують одночасно по всьому світу в 11 ранку за UTC – 14:00 за Києвом 9 травня. Потім, через 30 хвилин після старту, віртуальний автомобіль-кетчер (Catcher Car), що є рухомим фінішем, починає рух і поступово набирає швидкість, таким чином наздоганяючи і минаючи учасників по черзі, поки не будуть визначені переможці – останні, кого наздожене автомобіль-кетчер. Справжньою окрасою Wings for Life World Run є те, що кожен є фінішером в цьому забігу заради доброї справи і кожен може досягти своїх особистих цілей.

Брати участь може будь-хто. Для цього потрібно завантажити безкоштовний додаток забігу Wings for Life World Run, яке містить біговій трекер, калькулятор темпу, аудіо- та музичний супровід.