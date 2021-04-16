Карантин не перешкода: одночасний всесвітній забіг відбудеться 9 травня

Одночасний забіг за участю спортсменів з різних країн в умовах пандемії. Звучить як щось нездійсненне, але він відбудеться: на допомогу прийшли сучасні технології.

Реклама

Всесвітній забіг Wings for Life World Run пройде 9 травня і почнеться о 14:00 за київським часом, за допомогою мобільного застосунку можна взяти участь в будь-якому місті і локації.

Хто учасники

Більше 50 000 бігунів і учасників в інвалідних кріслах вже зареєструвалися на віртуальний забіг. Всі вони біжать індивідуально і де завгодно, але разом і об'єднані через мобільний застосунок.

В Україні забіг підтримують бігуни, бізнесмени та громадські активісти, серед яких Уляна і Віталій Пчолкіни, Тетяна Гриньова, Олена Балбек і Ігор Кріцак.

Реклама

У застосунку забігу також можна створити віртуальну команду – своєї компанії, клубу або просто друзів. Навіть Google бере участь у віртуальному забігу 9 травня!

Колишній німецький гірськолижник Фелікс Нойройтер, який хоче кинути виклик своєму вічному супернику австрійцю Марселю Гіршеру на віртуальній біговій трасі, зібрав одну з найбільших команд на сьогоднішній день. У ній понад 1300 учасників.

"У цьому році я вперше беру участь в забігу, і у мене дві мети. З одного боку, я хочу підтримати дослідження спинного мозку своєю участю. З іншого боку, я хочу, щоб моя команда пробігла більше кілометрів, ніж команда Марселя Гіршера", – каже Нойройтер.

Що за забіг?

Під час забігу всі бігуни і учасники в кріслах стартують в один і той же час – о 14:00 за київським часом. У Берліні забіг розпочнеться о 13:00, в Токіо буде 20:00, а в Нью-Йорку – 7:00.

Реклама

Інша особливість: ви біжите стільки, скільки можете. І не до лінії фінішу, визначеної заздалегідь.

Як це працює?

Через 30 хвилин після того, як пролунає постріл стартового пістолета, автомобіль-кетчер (Catcher Car) стартує і починає їхати за учасниками. Поступово він набирає швидкість і наздоганяє одного учасника за іншим, поки не залишиться один переможець. Для учасників, яких обігнав Catcher Car, забіг успішно завершено.

У минулому році переможець всесвітнього забігу зміг пробігти 69,92 кілометра (4 години 12 хвилин), перш ніж його наздогнали.

У цьому забігу кожен досягає фінішу. А на старті збирається більш різноманітна публіка, ніж на будь-якому іншому змаганні.

Реклама

Чому це важливо

Починаючи з 2014 року, учасники бігають разом щорічно в травні заради тих, хто не може цього зробити. Самостійно або разом в груповому забігу, беручи участь за допомогою мобільного застосунку і роблячи реєстраційні внески, бігуни і учасники в кріслах підтримують фонд Wings for Life. Їх мета – знайти методи лікування травм спинного мозку. І цей рух з кожним роком набирає обертів. На сьогодні всього в забігах зареєструвалися 700 000 учасників з 195 країн, які пробігли 7 мільйонів кілометрів, одночасно зібравши майже 30 мільйонів євро у формі реєстраційних внесків і дотацій.

"Підтримка, яку ми отримуємо, дійсно вражає. У ці часи ізоляції ми раді знову об'єднати в 2021 році людей з усього світу, бігти разом заради доброї справи. Пандемія COVID-19 принесла нам багато обмежень. На щастя, більшість з них тільки тимчасові. тоді як люди з травмами спинного мозку миряться з суворими обмеженнями протягом усього життя. Ми хочемо це змінити. Саме тому я з радістю вітаю кожного, хто приєднається до нас 9 травня і допоможе нам знайти засіб", – говорить заявила Аніта Ґерхардтер, гендиректор фонду.

Як взяти участь

Брати участь може будь-хто. Для цього потрібно завантажити безкоштовний застосунок забігу Wings for Life World Run, який містить біговій трекер, калькулятор темпу, аудіо- та музичний супровід.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама