Наймолодший за 91 рік! Тінейджер з Чернігова переписав історію Джиро д'Італія

Андрій Пономар / Фото: Getty Images
18-річний український велогонщик Андрій Пономар стане наймолодшим учасником Джиро д'Італія за останній 91 рік.
Про це повідомляє Tuttobiciweb.it.
Найпрестижніша велобагатоденка відбудеться з 8 по 30 травня, гонщики проїдуть 21 етап загальною довжиною 3480 кілометрів.
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Віковий рекорд Джиро належить італійцеві Фабіо Баттезіні – в 1930 році він стартував на багатоденці в 18 років і 88 днів. Українцю Пономарю з команди Androni Giocattoli-Sidermec на момент дебюту буде 18 років і 246 днів.
При цьому уродженець Чернігова Пономар стане лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагатимуться на Джиро д'Італія у віці до 20 років.
Фото – Getty Images
Нагадаємо, в 2019 році Андрій Пономар виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту в Алкмаарі в юніорській гонці.
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