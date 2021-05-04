Наймолодший за 91 рік! Тінейджер з Чернігова переписав історію Джиро д'Італія

На престижній велобагатоденці українець Андрій Пономар дебютує у 18 років і 246 днів. Таких юних учасників на Джиро не було з 1930 року

Андрій Пономар / Фото: Getty Images

18-річний український велогонщик Андрій Пономар стане наймолодшим учасником Джиро д'Італія за останній 91 рік.

Реклама

Про це повідомляє Tuttobiciweb.it.

Найпрестижніша велобагатоденка відбудеться з 8 по 30 травня, гонщики проїдуть 21 етап загальною довжиною 3480 кілометрів.

Читайте також: Перша перемога української велогонщиці в 2021 році: Мої ноги були дуже гарні

Віковий рекорд Джиро належить італійцеві Фабіо Баттезіні – в 1930 році він стартував на багатоденці в 18 років і 88 днів. Українцю Пономарю з команди Androni Giocattoli-Sidermec на момент дебюту буде 18 років і 246 днів.

Реклама

При цьому уродженець Чернігова Пономар стане лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагатимуться на Джиро д'Італія у віці до 20 років.

Фото – Getty Images

Нагадаємо, в 2019 році Андрій Пономар виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту в Алкмаарі в юніорській гонці.

Читайте також: Брудні розбірки під час велогонки: бельгієць на повному ходу врізав казахстанцеві (відео)

Реклама

Раніше ми писали, що у велоспорті знайшли оригінальний спосіб боротьби з коронавірусом – медалі призерам гонки в Бельгії вручав робот.