Карантин не помеха: одновременный всемирный забег состоится 9 мая

Технологии помогут организовать реальный забег, участие в котором могут принять все желающие из любой страны

Одновременный забег с участием спортсменов из разных стран в условиях пандемии. Звучит как что-то неосуществимое, но он состоится: на помощь пришли современные технологии.

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Всемирный забег Wings for Life World Run пройдет 9 мая и начнется в 14:00 по киевскому времени, с помощью приложения можно принять участие в любом городе и локации.

Кто участники

Более 50 000 бегунов и участников в инвалидных креслах уже зарегистрировались на виртуальный забег. Все они бегут индивидуально и где угодно, но вместе и объединены через приложение.

В Украине забег поддерживают бегуны, бизнесмены и общественные активисты, среди которых Ульяна и Виталий Пчелкины, Татьяна Гринева, Елена Балбек и Игорь Крицак.

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В приложении забега также можно создать виртуальную команду – своей компании, клуба или просто друзей. Даже Google участвует в виртуальном забеге 9 мая!

Бывший немецкий горнолыжный гонщик Феликс Нойройтер, который хочет бросить вызов своему вечному сопернику австрийцу Марселю Гиршеру на виртуальной беговой трассе, собрал одну из крупнейших команд на сегодняшний день. В ней более 1300 участников.

"В этом году я впервые участвую в забеге, и у меня две цели. С одной стороны, я хочу поддержать исследования спинного мозга своим участием. С другой стороны, я хочу, чтобы моя команда пробежала больше километров, чем команда Марселя Гиршера", – говорит Нойройтер.

Что за забег?

Во время забега все бегуны и участники в креслах колесных стартуют в одно и то же время – в 14:00 по киевскому времени. В Берлине забег начнется в 13:00, в Токио будет 20:00, а в Нью-Йорке – 7:00.

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Другая особенность: вы бежите столько, сколько можете. И не к линии финиша, определенной заранее.

Как это работает?

Через 30 минут после того, как прозвучит выстрел стартового пистолета, автомобиль-кэтчер (Catcher Car) стартует и начинает ехать за участниками. Постепенно он набирает скорость и настигает одного участника за другим, пока не останется один победитель. Для участников, которых обогнал Catcher Car, забег успешно завершен.

В прошлом году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра (4 часа 12 минут), прежде чем его догнали.

В этом забеге каждый достигает финиша. А на старте собирается более разнообразная публика, чем на любом другом соревновании.

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Почему это важно

Начиная с 2014 года, участники бегают вместе ежегодно в мае ради тех, кто не может этого сделать. Самостоятельно или вместе в групповом забеге, участвуя с помощью мобильного приложения и делая регистрационные взносы, бегуны и участники в креслах поддерживают фонд Wings for Life. Их цель – найти методы лечения травм спинного мозга. И это движение с каждым годом набирает обороты. На сегодня всего в забегах зарегистрировались 700 000 участников из 195 стран, которые пробежали 7 миллионов километров, одновременно собрав почти 30 миллионов евро в форме регистрационных взносов и дотаций.

"Поддержка, которую мы получаем, действительно впечатляет. В эти времена изоляции мы рады вновь объединить в 2021 году людей со всего мира, бежать вместе ради доброго дела. Пандемия COVID-19 принесла нам много ограничений. К счастью, большинство из них только временные. Тогда как люди с травмами спинного мозга мирятся с суровыми ограничениями в течение всей жизни. Мы хотим это изменить. Именно поэтому я с радостью приветствую каждого, кто присоединится к нам 9 мая и поможет нам найти средство", – говорит заявила Анита Ґерхардтер, гендиректор фонда.

Как принять участие

Участвовать может любой желающий. Для этого нужно скачать бесплатное приложение забега Wings for Life World Run, которое содержит беговой трекер, калькулятор темпа, аудио- и музыкальное сопровождение.

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