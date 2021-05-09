Новое кровотечение: легенда аргентинского спорта – в реанимации

Врачи пытаются спасти 79-летнего Карлоса Реутеманна – одного из лучших пилотов Формулы-1 среди тех, кто никогда не становился чемпионом мира

Карлос Реутеманн / Фото: Getty Images

Врачи борются за жизнь бывшего пилота Формулы-1 и действующего аргентинского сенатора 79-летнего Карлоса Реутеманна.

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В среду он был доставлен в больницу Санта-Фе в Аргентине. У него диагностировали кровотечение в пищеварительной системе. Тем не менее Карлос находился в стабильном состоянии.

Однако ситуация стала ухудшаться, сообщает Motorsport. У Реутеманна обнаружили новое внутреннее кровотечение. В связи с чем решено было перевезти его в клинику города Росарио, в 170 км от Санта-Фе.

Сейчас Карлос Реутеманн находится в реанимации.

Отметим, что в 2017 году Реутеманну диагностировали рак печени, ему сделали операцию в Нью-Йорке, после чего он практически не появлялся на людях.

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Добавим, что Карлос является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из числа тех, кто никогда не становился чемпионом мира. Он выиграл 12 Гран-при за карьеру. В 1981 году Реутеманн занял второе место в зачете пилотов, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.

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В 2011 году Реутеманн рассматривался как реальный претендент на должность президенты Аргентины, однако Карлос отказался баллотироваться на этот пост.

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