Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Новое кровотечение: легенда аргентинского спорта – в реанимации

9 мая, 00:10

Олег Люлька Олег Люлька

Врачи пытаются спасти 79-летнего Карлоса Реутеманна – одного из лучших пилотов Формулы-1 среди тех, кто никогда не становился чемпионом мира

Карлос Реутеманн

Карлос Реутеманн / Фото: Getty Images

Врачи борются за жизнь бывшего пилота Формулы-1 и действующего аргентинского сенатора 79-летнего Карлоса Реутеманна.

Реклама

В среду он был доставлен в больницу Санта-Фе в Аргентине. У него диагностировали кровотечение в пищеварительной системе. Тем не менее Карлос находился в стабильном состоянии.

Однако ситуация стала ухудшаться, сообщает Motorsport. У Реутеманна обнаружили новое внутреннее кровотечение. В связи с чем решено было перевезти его в клинику города Росарио, в 170 км от Санта-Фе.

Сейчас Карлос Реутеманн находится в реанимации.

Отметим, что в 2017 году Реутеманну диагностировали рак печени, ему сделали операцию в Нью-Йорке, после чего он практически не появлялся на людях.

В тренде
МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов
Реклама

Добавим, что Карлос является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из числа тех, кто никогда не становился чемпионом мира. Он выиграл 12 Гран-при за карьеру. В 1981 году Реутеманн занял второе место в зачете пилотов, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.

Читайте также: Гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1

В 2011 году Реутеманн рассматривался как реальный претендент на должность президенты Аргентины, однако Карлос отказался баллотироваться на этот пост.

Смотрите, что происходило в Аргентине после смерти Диего Марадоны

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Последний поворот
Последний поворот "Человека дождя": 27 лет назад в Сан-Марино разбился легендарный гонщик Ф-1 СеннаФормула-1
Украинский мотогонщик в коме после ужасной аварии
Украинский мотогонщик в коме после ужасной аварииФормула-1
Чудовищная авария на первом круге IndyCar: столкнулись сразу шесть болидов
Чудовищная авария на первом круге IndyCar: столкнулись сразу шесть болидовФормула-1
Мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/ч, а затем встал и пошел
Мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/ч, а затем встал и пошелФормула-1
МанСити – Челси, Альварес – Сондерс, Джиро и Формула-1: самое интересное в спорте на выходных
МанСити – Челси, Альварес – Сондерс, Джиро и Формула-1: самое интересное в спорте на выходныхФутбол
Квалификацию Формулы-1 выиграл Ферстаппен, но победу присудили Боттасу
Квалификацию Формулы-1 выиграл Ферстаппен, но победу присудили БоттасуФормула-1

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять