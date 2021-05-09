Нова кровотеча: легенда аргентинського спорту – в реанімації

Лікарі намагаються врятувати 79-річного Карлоса Реутеманна – одного з найкращих пілотів Формули-1 серед тих, хто ніколи не був чемпіоном світу

Карлос Реутеманн / Фото: Getty Images

Лікарі борються за життя колишнього пілота Формули-1 і чинного аргентинського сенатора 79-річного Карлоса Реутеманна.

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У середу він був доставлений до лікарні Санта-Фе в Аргентині. У нього діагностували кровотечу в травній системі. Проте Карлос перебував у стабільному стані.

Однак ситуація почала погіршуватися, повідомляє Motorsport. У Реутеманна виявили нову внутрішню кровотечу. У зв'язку з чим вирішено було перевезти його до клініки міста Росаріо, в 170 км від Санта-Фе.

Нині Карлос Реутеманн перебуває в реанімації.

Відзначимо, що в 2017 році Реутеманну діагностували рак печінки, йому зробили операцію в Нью-Йорку, після чого він майже не з'являвся на людях.

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Додамо, що Карлос є одним з найуспішніших пілотів Формули-1 з-поміж тих, хто ніколи не був чемпіоном світу. Він виграв 12 Гран-прі за кар'єру. 1981 року Реутеманн посів друге місце в заліку пілотів, відставши від Нельсона Піке лише на одне очко.

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2011 року Реутеманн розглядався як реальний претендент на посаду президента Аргентини, проте Карлос відмовився балотуватися на цей пост.

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