Гамільтон напився з горла, вигравши з шикарними обгонами Гран-прі Португалії

Чемпіон світу відсвяткував свою другу перемогу в нинішньому сезоні, по ходу гонки упоравшись з Боттасом і Ферстаппенном – відео, фото та всі результати етапу

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

На Міжнародному автодромі Алгарве завершився Гран-прі Португалії Формули-1. Переможцем гонки став пілот Мерседеса діючий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Друге місце посів Макс Ферстаппен на Ред Булл, ТОП-3 замкнув напарник Гамільтона Валттері Боттас.

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Відзначимо, що після старту фін Боттас, котрий напередодні виграв кваліфікацію, лідирував, випереджаючи Ферстаппена, проте Гамільтон обігнав обох своїх опонентів, а відразу після піт-стопа Валттері, його пройшов і пілот Ред Булл.

Формула 1. Гран-прі Португалії

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1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 66 кіл

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +29,148

3. Валттері Боттас (Мерседес) +33,530

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +39,735

5. Ландо Норріс (Макларен) +51,369

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6. Шарль Леклер (Феррарі) +55,781

7. Естебан Окон (Альпін) +1.03,749

8. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.04,808

9. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.15,369

10. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,463

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11. Карлос Сайнс (Феррарі) +1.18,955

12. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло

13. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло

15. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло

16. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло

17. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола

18. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола

19. Микита Мазепін (Хаас) +2 кола



зійшов



20. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

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