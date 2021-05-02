Гамільтон напився з горла, вигравши з шикарними обгонами Гран-прі Португалії

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters
На Міжнародному автодромі Алгарве завершився Гран-прі Португалії Формули-1. Переможцем гонки став пілот Мерседеса діючий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Друге місце посів Макс Ферстаппен на Ред Булл, ТОП-3 замкнув напарник Гамільтона Валттері Боттас.
Відзначимо, що після старту фін Боттас, котрий напередодні виграв кваліфікацію, лідирував, випереджаючи Ферстаппена, проте Гамільтон обігнав обох своїх опонентів, а відразу після піт-стопа Валттері, його пройшов і пілот Ред Булл.
Формула 1. Гран-прі Португалії
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 66 кіл
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +29,148
3. Валттері Боттас (Мерседес) +33,530
4. Серхіо Перес (Ред Булл) +39,735
5. Ландо Норріс (Макларен) +51,369
6. Шарль Леклер (Феррарі) +55,781
7. Естебан Окон (Альпін) +1.03,749
8. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.04,808
9. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.15,369
10. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,463
11. Карлос Сайнс (Феррарі) +1.18,955
12. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
13. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
15. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
16. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
17. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
18. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола
19. Микита Мазепін (Хаас) +2 кола
зійшов
20. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)
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