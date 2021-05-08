Гамільтон виграв сотий поул у кар'єрі (відео)

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон став найшвидшим у кваліфікації до Гран-прі Іспанії і здобув сотий поул у своїй кар'єрі! Чинний чемпіон світу випередив представника Ред Булл Макса Ферстаппена на 0,036 секунди і завтрашню гонку почне з першої позиції.
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Відзначимо, що до найкращих за виграними кваліфікаціями за всю історію Формули-1 також належать Міхаель Шумахер (68), Айртон Сенна (65), Себастьян Феттель (57) і Джим Кларк з Аленом Простом (по 33).
Формула 1. Гран-прі Іспанії. Кваліфікація
1. Льюїс Гамілтон (Мерседес) – 1.16,741
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,036
3. Валттері Боттас (Мерседес) +0,132
4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,769
5. Естебан Окон (Альпін) +0,839
6. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,879
7. Даніель Ріккардо (Макларен) +0,881
8. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,960
9. Ландо Норріс (Макларен) +1,269
10. Фернандо Алонсо (Альпін) +1,406
Не пройшли в третій сегмент
11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1.17,974
12. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 1.17,982
13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.18,079
14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.18,356
15. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.19,154
Не пройшли в другий сегмент
16. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 1.18,556
17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.18,917
18. Мік Шумахер (Хаас) – 1.19,117
19. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.19,219
20. Микита Мазепін (Хаас) – 1.19,807
Раніше ми писали, що гонщик, котрий мало не згорів заживо, повернеться до Формули-1. Ромен Грожан, попри заяву про завершення кар'єри в "королівських перегонах", знову сяде за кермо – він буде пілотувати чемпіонський Мерседес під час тестів.