Гамільтон виграв сотий поул у кар'єрі (відео)

Британському чемпіону не знайшлося рівних в кваліфікації Гран-прі Іспанії – тепер Льюїс на 32 поули випереджає Міхаеля Шумахера і на 35 – Айртона Сенну

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон став найшвидшим у кваліфікації до Гран-прі Іспанії і здобув сотий поул у своїй кар'єрі! Чинний чемпіон світу випередив представника Ред Булл Макса Ферстаппена на 0,036 секунди і завтрашню гонку почне з першої позиції.

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Відзначимо, що до найкращих за виграними кваліфікаціями за всю історію Формули-1 також належать Міхаель Шумахер (68), Айртон Сенна (65), Себастьян Феттель (57) і Джим Кларк з Аленом Простом (по 33).

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Формула 1. Гран-прі Іспанії. Кваліфікація

1. Льюїс Гамілтон (Мерседес) – 1.16,741

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,036

3. Валттері Боттас (Мерседес) +0,132

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4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,769

5. Естебан Окон (Альпін) +0,839

6. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,879

7. Даніель Ріккардо (Макларен) +0,881

8. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,960

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9. Ландо Норріс (Макларен) +1,269

10. Фернандо Алонсо (Альпін) +1,406

Не пройшли в третій сегмент

11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1.17,974

12. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 1.17,982

13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.18,079

14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.18,356

15. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.19,154

Не пройшли в другий сегмент

16. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 1.18,556

17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.18,917

18. Мік Шумахер (Хаас) – 1.19,117

19. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.19,219

20. Микита Мазепін (Хаас) – 1.19,807

Раніше ми писали, що гонщик, котрий мало не згорів заживо, повернеться до Формули-1. Ромен Грожан, попри заяву про завершення кар'єри в "королівських перегонах", знову сяде за кермо – він буде пілотувати чемпіонський Мерседес під час тестів.