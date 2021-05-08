Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини Формули-1

Гамільтон виграв сотий поул у кар'єрі (відео)

8 травня, 18:28

Олег Люлька Олег Люлька

Британському чемпіону не знайшлося рівних в кваліфікації Гран-прі Іспанії – тепер Льюїс на 32 поули випереджає Міхаеля Шумахера і на 35 – Айртона Сенну

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон став найшвидшим у кваліфікації до Гран-прі Іспанії і здобув сотий поул у своїй кар'єрі! Чинний чемпіон світу випередив представника Ред Булл Макса Ферстаппена на 0,036 секунди і завтрашню гонку почне з першої позиції.

Реклама

Читайте також: Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідів

Відзначимо, що до найкращих за виграними кваліфікаціями за всю історію Формули-1 також належать Міхаель Шумахер (68), Айртон Сенна (65), Себастьян Феттель (57) і Джим Кларк з Аленом Простом (по 33).

Реклама

Формула 1. Гран-прі Іспанії. Кваліфікація

1. Льюїс Гамілтон (Мерседес) – 1.16,741

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,036

3. Валттері Боттас (Мерседес) +0,132

Реклама

4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,769

5. Естебан Окон (Альпін) +0,839

6. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,879

7. Даніель Ріккардо (Макларен) +0,881

8. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,960

Реклама

9. Ландо Норріс (Макларен) +1,269

10. Фернандо Алонсо (Альпін) +1,406

Не пройшли в третій сегмент

11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1.17,974

12. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 1.17,982

13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.18,079

14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.18,356

15. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.19,154

Не пройшли в другий сегмент

16. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 1.18,556

17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.18,917

18. Мік Шумахер (Хаас) – 1.19,117

19. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.19,219

20. Микита Мазепін (Хаас) – 1.19,807

Раніше ми писали, що гонщик, котрий мало не згорів заживо, повернеться до Формули-1. Ромен Грожан, попри заяву про завершення кар'єри в "королівських перегонах", знову сяде за кермо – він буде пілотувати чемпіонський Мерседес під час тестів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Останній поворот
Останній поворот "Людини дощу": 27 років тому в Сан-Марино розбився легендарний гонщик Ф-1 СеннаФормула-1
Український мотогонщик у комі після жахливої аварії
Український мотогонщик у комі після жахливої аваріїФормула-1
Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідів
Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідівФормула-1
Мотогонщик потрапив у жахливу аварію на швидкості 160 км/год, а потім встав і пішов
Мотогонщик потрапив у жахливу аварію на швидкості 160 км/год, а потім встав і пішовФормула-1
МанСіті – Челсі, Альварес – Сондерс, Джиро і Формула-1: найцікавіше в спорті на вихідних
МанСіті – Челсі, Альварес – Сондерс, Джиро і Формула-1: найцікавіше в спорті на вихіднихФутбол
Кваліфікацію Формули-1 виграв Ферстаппен, але перемогу присудили Боттасу
Кваліфікацію Формули-1 виграв Ферстаппен, але перемогу присудили БоттасуФормула-1

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти