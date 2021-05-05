Українська
$ 27,73
33,51
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1

5 мая, 16:08

Олег Люлька Олег Люлька

Ромен Грожан, несмотря на заявление о завершении карьеры в "королевских гонках", снова сядет за руль – он будет пилотировать чемпионскую машину во время тестов

Ромен Грожан

Ромен Грожан / Фото: Instagram

35-летний француз Ромен Грожан, чудом выживший после аварии на ноябрьском Гран-при Бахрейна, снова сядет за руль болида Формулы-1.

Реклама

Напомним, тогда машина команды Хаас взорвалась вместе с гонщиком, жизнь отцу троих детей Грожану спасла титановая дуга безопасности под названием гало.

За полгода, которые прошли с тех пор, Ромен соскучился по трассе и, несмотря на свое заявление о завершении карьеры в Формуле-1, вернется в нее.

Как сообщает официальный сайт Ф-1, Грожан примет участие в тестировании болида Мерседес во Франции. 29 июня Ромен проведет полный тестовый день на автодроме Поль Рикар, а также будет пилотировать машину на серии демонстрационных кругов двумя днями ранее.

"Я так рад вернуться в болид Формулы-1! Поездка на родном для меня автодроме на Мерседесе, выигравшем чемпионат мира, станет уникальным опытом. Я очень благодарен Мерседесу за предоставленную возможность. Впервые я услышал о возможности водить их болид на своей больничной койке в Бахрейне. Эта новость меня очень подбодрила! Не могу дождаться наступления этого дня", – говорит Грожан

Ромен Грожан
Реклама

Ромен Грожан / Фото: Instagram

Напомним, на ноябрьском Гран-при Бахрейна Ромен Грожан после контакта с российским пилотом Альфа Таури Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нем и загорелась.

Каким-то чудом Ромен Грожан, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел до 20 секунд. И вышел из огня живым – как герой "Терминатора".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Последний поворот
Последний поворот "Человека дождя": 27 лет назад в Сан-Марино разбился легендарный гонщик Ф-1 СеннаФормула-1
Легендарный чемпион устроил ДТП и сбежал от полиции. И это во время соревнований!
Легендарный чемпион устроил ДТП и сбежал от полиции. И это во время соревнований!Формула-1
Украинский мотогонщик в коме после ужасной аварии
Украинский мотогонщик в коме после ужасной аварииФормула-1
Три смерти за два дня! Жуткое ралли в Австралии
Три смерти за два дня! Жуткое ралли в АвстралииФормула-1
Моим трусам сейчас хуже, чем машине: гонщик чудом увернулся от летевшего в него авто
Моим трусам сейчас хуже, чем машине: гонщик чудом увернулся от летевшего в него автоДругие
Чудовищная авария на первом круге IndyCar: столкнулись сразу шесть болидов
Чудовищная авария на первом круге IndyCar: столкнулись сразу шесть болидовФормула-1

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять