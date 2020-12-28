Вышел и огня и разбил машин на 4,2 миллиона! Смотрите рейтинг самых аварийных пилотов

Абсолютным лидером списка стал Ромен Грожан, который чудом выжил в Бахрейне

Рейтинг пилотов, которые попадали в самые дорогие аварии 2020 года в Формуле-1, составили журналисты ресурса Formule1.nl. При создании списка использовалась информация команд о стоимости починки или замены различных элементов болида. Ранее вышедший из огня гонщик показал обгорелую руку.

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Ромен Грожан / Фото: Instagram

Самой дорогой стала авария Ромена Грожана в Бахрейне, которая едва не стоила жизни 34-летнему пилоту – машина Грожана взорвалась вместе с гонщиком. Но он отделался ожогами рук. В результате инцидента "Хаас" лишился почти всего шасси, мотора и коробки передач и оценил потери в 3,75 млн евро. Вместе с авариями на Гран-при Венгрии и Тосканы ущерб команды от ДТП Грожана составил 4,25 миллиона.

На втором месте рейтинга расположился Алекс Албон, покинувший "Ред Булл", – 2,2 млн евро. Третью строчку занимает пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл – 1,955.

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Машина пилота "Ред Булл" Алекса Албона / Фото: formula1.com

Действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон на "Мерседес" – на последнем месте с ущербом всего на 260 тысяч. В список не вошли пилоты, которые провели одну-две гонки в 2020 году: Нико Хюлькенберг, Джек Эйткен и Пьетро Фиттипальди.

Рейтинг пилотов по стоимости аварий

1. Ромен Грожан ("Хаас") – 4,25 миллиона евро

2. Алекс Албон ("Ред Булл") – 2,2

3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1,955

4. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1,31

5. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1,295

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,14

7. Николас Латифи ("Уильямс") – 1,14

8. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1,085

9. Шарль Леклер ("Феррари") – 0,955

10. Джордж Расселл ("Уильямс") – 0,85

11. Даниэль Риккардо ("Рено") – 0,85

12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0,83

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0,81

14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 0,8

15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 0,475

16. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0,4

17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 0,38

18. Ландо Норрис ("Макларен") – 0,36

19. Эстебан Окон ("Рено") – 0,31

20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 0,25

Смотрите также видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1.

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