Українська
$ 28,35
34,56
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Вышел и огня и разбил машин на 4,2 миллиона! Смотрите рейтинг самых аварийных пилотов

28 декабря, 18:19

Елена Павлова Елена Павлова

Абсолютным лидером списка стал Ромен Грожан, который чудом выжил в Бахрейне

Рейтинг пилотов, которые попадали в самые дорогие аварии 2020 года в Формуле-1, составили журналисты ресурса Formule1.nl. При создании списка использовалась информация команд о стоимости починки или замены различных элементов болида. Ранее вышедший из огня гонщик показал обгорелую руку.

Реклама

Ромен Грожан

Ромен Грожан / Фото: Instagram

Самой дорогой стала авария Ромена Грожана в Бахрейне, которая едва не стоила жизни 34-летнему пилоту – машина Грожана взорвалась вместе с гонщиком. Но он отделался ожогами рук. В результате инцидента "Хаас" лишился почти всего шасси, мотора и коробки передач и оценил потери в 3,75 млн евро. Вместе с авариями на Гран-при Венгрии и Тосканы ущерб команды от ДТП Грожана составил 4,25 миллиона.

На втором месте рейтинга расположился Алекс Албон, покинувший "Ред Булл", – 2,2 млн евро. Третью строчку занимает пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл – 1,955.

Реклама

Машина пилота

Машина пилота "Ред Булл" Алекса Албона / Фото: formula1.com

Действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон на "Мерседес" – на последнем месте с ущербом всего на 260 тысяч. В список не вошли пилоты, которые провели одну-две гонки в 2020 году: Нико Хюлькенберг, Джек Эйткен и Пьетро Фиттипальди.

Рейтинг пилотов по стоимости аварий

  • 1. Ромен Грожан ("Хаас") – 4,25 миллиона евро
  • 2. Алекс Албон ("Ред Булл") – 2,2
  • 3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1,955
  • 4. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1,31
  • 5. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1,295
  • 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,14
  • 7. Николас Латифи ("Уильямс") – 1,14
  • 8. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1,085
  • 9. Шарль Леклер ("Феррари") – 0,955
  • 10. Джордж Расселл ("Уильямс") – 0,85
  • 11. Даниэль Риккардо ("Рено") – 0,85
  • 12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0,83
  • 13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0,81
  • 14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 0,8
  • 15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 0,475
  • 16. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0,4
  • 17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 0,38
  • 18. Ландо Норрис ("Макларен") – 0,36
  • 19. Эстебан Окон ("Рено") – 0,31
  • 20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 0,25

Смотрите также видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1.

Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время ралли Сардинии Видео: Reuters
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги рейтинг ущерб хаас Формула-1 Ромен Грожан аварии Александр Албон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять