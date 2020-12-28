Вышел и огня и разбил машин на 4,2 миллиона! Смотрите рейтинг самых аварийных пилотов

Рейтинг пилотов, которые попадали в самые дорогие аварии 2020 года в Формуле-1, составили журналисты ресурса Formule1.nl. При создании списка использовалась информация команд о стоимости починки или замены различных элементов болида. Ранее вышедший из огня гонщик показал обгорелую руку.
Самой дорогой стала авария Ромена Грожана в Бахрейне, которая едва не стоила жизни 34-летнему пилоту – машина Грожана взорвалась вместе с гонщиком. Но он отделался ожогами рук. В результате инцидента "Хаас" лишился почти всего шасси, мотора и коробки передач и оценил потери в 3,75 млн евро. Вместе с авариями на Гран-при Венгрии и Тосканы ущерб команды от ДТП Грожана составил 4,25 миллиона.
На втором месте рейтинга расположился Алекс Албон, покинувший "Ред Булл", – 2,2 млн евро. Третью строчку занимает пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл – 1,955.
Действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон на "Мерседес" – на последнем месте с ущербом всего на 260 тысяч. В список не вошли пилоты, которые провели одну-две гонки в 2020 году: Нико Хюлькенберг, Джек Эйткен и Пьетро Фиттипальди.
Рейтинг пилотов по стоимости аварий
- 1. Ромен Грожан ("Хаас") – 4,25 миллиона евро
- 2. Алекс Албон ("Ред Булл") – 2,2
- 3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1,955
- 4. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1,31
- 5. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1,295
- 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,14
- 7. Николас Латифи ("Уильямс") – 1,14
- 8. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1,085
- 9. Шарль Леклер ("Феррари") – 0,955
- 10. Джордж Расселл ("Уильямс") – 0,85
- 11. Даниэль Риккардо ("Рено") – 0,85
- 12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 0,83
- 13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 0,81
- 14. Себастьян Феттель ("Феррари") – 0,8
- 15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 0,475
- 16. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0,4
- 17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – 0,38
- 18. Ландо Норрис ("Макларен") – 0,36
- 19. Эстебан Окон ("Рено") – 0,31
- 20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 0,25
Смотрите также видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1.
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