Машина взорвалась вместе с гонщиком: жуткая авария в Формуле-1 (видео)

Жуткая авария произошла на первом же круге воскресного Гран-при Бахрейна Формулы-1. На третьем повороте трассы французский пилот "Хааса" Ромен Грожан допустил контакт с российским гонщиком команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего машина Грожана взорвалась.

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Благо, Грожан успел покинуть болид почти сразу и ушел с трассы на своих ногах, правда, с посторонней помощью. Его забрала машина скорой помощи. Как сообщила пресс-служба американской команды "Хаас", у Ромена – небольшие ожоги рук и лодыжек после аварии. Но в целом, можно сказать, что он родился в рубашке.

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Между тем машина Грожана почти полностью уничтожена, болид разорвало на две части. Гонка вследствие аварии была остановлена красными флагами и вскоре возобновлена.

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Отметим, что 34-летний Ромен Грожан проводит последний сезон в Формуле-1. Команда "Хаас" не стала продлевать с ним контракт.

Добавим, что Ромен женат. У него – трое детей.

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Ранее мы писали, что мотогонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего Матеуса Барбозы.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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