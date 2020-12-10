Черт побери, она меня радует! Вышедший из огня гонщик показал обгорелую руку

Французский пилот команды Формулы-1 "Хаас" Ромен Грожан показал свою правую руку после того, как снял бинты. На Гран-при Бахрейна Грожан попал в жуткую аварию, его болид взорвался, и он лишь чудом остался живой. Но получил серьезные ожоги.

"Черт побери, меня очень радует то, что моя правая рука свободна от повязки. Я наношу множество кремов в течение всего дня, но приятно видеть ее в такой хорошей форме. Жду, пока восстановится моя левая рука", – подписал фотографию Ромен.

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Напомним, что 34-летний Ромен решил не искушать судьбу. Отец троих детей уже заявил, что завершает карьеру в гонках. В Формуле-1 Грожан десять раз пробивался в тройку призеров, однако ни разу не побеждал.

Во время заезда в Бахрейне Грожан на скорости 221 км/ч допустил контакт с российским гонщиком команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего машина Грожана загорелась. В охваченном пламенем болиде пилот провел 20 секунд, но огнестойкий комбинезон спас ему жизнь.

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