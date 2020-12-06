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Грожан завершил карьеру в Формуле-1 после аварии со взрывом и пожаром

6 декабря, 14:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Швейцарско-французский автогонщик не будет присутствовать на Гран-при в Абу-Даби

34-летний пилот команды "Хаас" Ромен Грожан, который неделей ранее попал в аварию с пожаром в Бахрейне, завершает карьеру в "королевских" гонках. Еще ранее он думал уйти из Формулы-1 в 2020 году, а недавний инцидент, по сути, помог ему окончательно утвердиться в своем решение. На днях Грожан вернулся на место аварии в бинтах.

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Сегодня проходит второй подряд Гран-при Бахрейне (Гран-при Сахира), на котором Ромен не будет присутствовать. Его же участие в последней гонке сезона, в Эмиратах, невозможно из-за ожогов на руках. Официальный сайт и Twitter Формулы-1 подтвердили, что Грожан уже вылетел в Швейцарию для продолжения лечения.

Сам 34-летний уроженец Женевы, который выступает по французской лицензии, высказал сожаление, что не сможет еще раз проехаться в Абу-Даби:

"Это одно из самых сложных решений в моей жизни, но, очевидно, одно из самых мудрых. Я буду скучать, но поддерживать команду".

За свою карьеру в Ф-1 Ромен десять раз пробивался в тройку призеров, однако ни разу не побеждал. Вполне вероятно, что позже ему устроят прощальные тестовые заезды.

Накануне сменщик Хэмилтона в Формуле-1 уже наделал шороху в квалификации.

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Формула-1 Ромен Грожан Хаас Ф1 завершение карьеры
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