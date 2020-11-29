Вышел из огня живым – как в "Терминаторе": появилось новое видео шокирующей аварии в Формуле-1

Своим спасением после взрыва на трассе в Бахрейне гонщик Ромен Грожан напомнил знаменитого терминатора Т-1000

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с новой видеозаписью шокирующей аварии, произошедшей на первом же круге воскресной гонки Гран-при Бахрейна на "Международном автодроме" в Сахире.

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Напомним, французский гонщик "Хааса" Ромен Грожан после контакта с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нем и загорелась.

Каким-то чудом 34-летний гонщик Ромен Грожан, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел, по данным Sky, до 20 секунд.

Ролик, который опубликовал Twitter Формулы-1, показывает момент аварии, то, что ей предшествовало, а также то, как Грожан покидает место пожара.

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Все это очень похоже на кадры из фильма "Терминатор 2. Судный день", когда терминатор T-1000 выходит из огня после того, как на своем грузовике врезается в опору путепровода. Только с Грожаном все это произошло в реальной жизни.

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Ранее мы писали, что мотогонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего Матеуса Барбозы.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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