Автогонщик пережил взрыв и показал свои обгоревшие руки

В аварии у Грожана сильно пострадала левая кисть, с которой сегодня сняли повязку

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, который завершил карьеру после ужасной аварии на автодроме Бахрейна, показал, как выглядят его руки после ожогов. 34-летний уроженец Женевы выложил фото кистей, а также своего счастливого кота Петруса в Twitter. Видно, что левая рука пострадала гораздо серьезнее.

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Сегодня врачи разрешили Грожану полностью снять с рук все медицинские повязки. "В тот день вас поцеловал Бог. Радуйтесь этому", – писали в комментариях фоловеры, имея в виду чудесное спасение Ромена.

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Напомним, что на Гран-при Бахрейна Грожан врезался в барьеры на скорости 221 км/ч. И каким-то чудом 34-летний гонщик, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел порядка 20 секунд, но огнестойкий комбинезон спас ему жизнь.

Ромен смог выбраться из застрявшего в рельсе безопасности кокпита, после чего команда медицинского автомобиля и маршалы помогли ему эвакуироваться из опасной зоны. После выписки из больницы Грожан вернулся на место аварии в бинтах и поблагодарил всех за самоотверженность: "Спасибо, что спасли мне жизнь".

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Ромен Грожан / Фото: Instagram

Бывший пилот "Хааса" думал уйти из Формулы-1 в 2020 году, а авария помогла отцу троих детей окончательно утвердиться в своем решении.

Смотрите сюжет про аварию и чудесное спасение Грожана

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

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