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Хэмилтон напился с горла, выиграв с шикарными обгонами Гран-при Португалии

2 мая, 20:08

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпион мира отпраздновал свою вторую победу в нынешнем сезоне, по ходу гонки разделавшись с Боттасом и Ферстаппенном – видео, фото и все результаты этапа

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

На Международном автодроме Алгарве завершился Гран-при Португалии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Мерседеса действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен на Ред Булл, ТОП-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

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Отметим, что после старта финн Боттас, накануне выигравший квалификацию, лидировал, опережая Ферстаппена, однако Хэмилтон обогнал обоих своих оппонентов, а сразу после пит-стопа Валттери, его прошел и пилот Ред Булл.

Формула-1. Гран-при Португалии

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1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 66 кругов

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +29,148

3. Валттери Боттас (Мерседес) +33,530

4. Серхио Перес (Ред Булл) +39,735

5. Ландо Норрис (Макларен) +51,369

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6. Шарль Леклер (Феррари) +55,781

7. Эстебан Окон (Альпин) +1.03,749

8. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.04,808

9. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.15,369

10. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.16,463

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11. Карлос Сайнс (Феррари) +1.18,955

12. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

13. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг

15. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

16. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

17. Мик Шумахер (Хаас) +2 круга

18. Николас Латифи (Уильямс) +2 круга

19. Никита Мазепин (Хаас) +2 круга

Сошел

20. Кими Райкконен (Альфа Ромео)

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Ранее мы писали, что мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/час, а затем встал и пошел.

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