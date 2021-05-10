Обігнали і тицьнули середній палець: російського гонщика принизили в Формулі-1

Микита Мазепін ледь не спровокував зіткнення з Ленсом Строллом під час тренування перед Гран-прі Іспанії. Канадський гонщик в помсту показав росіянину непристойний жест

Микита Мазепін

Російський пілот команди Формули-1 Хаас Микита Мазепін знову опинився в центрі уваги. Скандальний гонщик так допік своїх колег, що перед Гран-прі Іспанії один з них тицьнув Мазепіну середній палець.

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Пілот Астон Мартін Ленс Стролл під час третьої вільної практики пішов на обгін Мазепіна, а той несподівано вирішив зробити небезпечний маневр, мало не зіткнувшись з канадцем. Тому довелося вирулити на траву, щоб уникнути зіткнення, а потім він на емоціях показав середній палець в бік росіянина.

Гран-прі Іспанії виграв Льюіс Гамільтон, Мазепін посів останнє місце, а в цілому він ще жодного разу не фінішував вище 17-го місця.

Нагадаємо, у своїй дебютній гонці в Формулі-1 Мазепін розбив болід уже на третьому повороті. Соцмережі вибухнули фотожабами.