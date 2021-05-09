Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, обойдя перед финишем Ферстаппена

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании. Второе место занял гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Британец обошел Макса за несколько кругов до финиша, когда у нидерландца окончательно ушла резина. ТОП-3 замкнул напарник действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Формулы-1 Хэмилтона – Валттери Боттас.
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Отметим, что в ходе гонки в Испании случился лишь один сход. Из-за отказа мотора финишировать не сумел пилот Альфа Таури Юки Цунода.
Формула-1. Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,841
3. Валттери Боттас (Мерседес) +26,610
4. Шарль Леклер (Феррари) +54,616
5. Серхио Перес (Ред Булл) +1.03,671
6. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.13,768
7. Карлос Сайнс (Феррари) +1.14,670
8. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
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10. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1 круг
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
12. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
16. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг
17. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
18. Мики Шумахер (Хаас) +2 круга
19. Никита Мазепин (Хаас) +2 круга
20. Юки Цунода (Альфа Таури) – не финишировал
Ранее мы писали, что гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1. Ромен Грожан, несмотря на заявление о завершении карьеры в "королевских гонках", снова сядет за руль – он будет пилотировать чемпионский Мерседес во время тестов.