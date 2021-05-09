Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, обойдя перед финишем Ферстаппена

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон укрепил свое лидерство в нынешнем сезоне, в шикарном стиле добыв победу в Испании – смотрите, как это было

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании. Второе место занял гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Британец обошел Макса за несколько кругов до финиша, когда у нидерландца окончательно ушла резина. ТОП-3 замкнул напарник действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Формулы-1 Хэмилтона – Валттери Боттас.

Реклама

Читайте также: Новое кровотечение: легенда аргентинского автоспорта – в реанимации

Отметим, что в ходе гонки в Испании случился лишь один сход. Из-за отказа мотора финишировать не сумел пилот Альфа Таури Юки Цунода.

Реклама

Формула-1. Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,841

3. Валттери Боттас (Мерседес) +26,610

4. Шарль Леклер (Феррари) +54,616

Реклама

5. Серхио Перес (Ред Булл) +1.03,671

6. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.13,768

7. Карлос Сайнс (Феррари) +1.14,670

8. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг

9. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг

Реклама

10. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1 круг

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг

12. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг

14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

16. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

17. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

18. Мики Шумахер (Хаас) +2 круга

19. Никита Мазепин (Хаас) +2 круга

20. Юки Цунода (Альфа Таури) – не финишировал

Ранее мы писали, что гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1. Ромен Грожан, несмотря на заявление о завершении карьеры в "королевских гонках", снова сядет за руль – он будет пилотировать чемпионский Мерседес во время тестов.