Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії, обійшовши перед фінішем Ферстаппена

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії. Друге місце посів гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Британець обійшов Макса за кілька кіл до фінішу, коли у нідерландця остаточно стерлася гума. ТОП-3 замкнув напарник чинного чемпіона і лідера нинішнього сезону Формули-1 Гамільтона – Валттері Боттас.
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Відзначимо, що в ході гонки в Іспанії стався лише один схід. Через відмову двигуна фінішувати не зміг пілот Альфа Таурі Юкі Цунода.
Формула 1. Гран-прі Іспанії
1. Льюїс Гамілтон (Мерседес)
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,841
3. Валттері Боттас (Мерседес) +26,610
4. Шарль Леклер (Феррарі) +54,616
5. Серхіо Перес (Ред Булл) +1.03,671
6. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.13,768
7. Карлос Сайнс (Феррарі) +1.14,670
8. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло
9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
10. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1 коло
11. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
12. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
14. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
16. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 коло
17. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
18. Мікі Шумахер (Хаас) +2 кола
19. Микита Мазепін (Хаас) +2 кола
20. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – не фінішував
Раніше ми писали, що гонщик, котрий мало не згорів заживо, повернеться в Формулу-1. Ромен Грожан, незважаючи на заяву про завершення кар'єри в "королівських перегонах", знову сяде за кермо – він буде пілотувати чемпіонський Мерседес під час тестів.