Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії, обійшовши перед фінішем Ферстаппена

Чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон зміцнив своє лідерство в нинішньому сезоні, в шикарному стилі здобувши перемогу в Іспанії – дивіться, як це було

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії. Друге місце посів гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Британець обійшов Макса за кілька кіл до фінішу, коли у нідерландця остаточно стерлася гума. ТОП-3 замкнув напарник чинного чемпіона і лідера нинішнього сезону Формули-1 Гамільтона – Валттері Боттас.

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Відзначимо, що в ході гонки в Іспанії стався лише один схід. Через відмову двигуна фінішувати не зміг пілот Альфа Таурі Юкі Цунода.

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Формула 1. Гран-прі Іспанії

1. Льюїс Гамілтон (Мерседес)

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,841

3. Валттері Боттас (Мерседес) +26,610

4. Шарль Леклер (Феррарі) +54,616

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5. Серхіо Перес (Ред Булл) +1.03,671

6. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.13,768

7. Карлос Сайнс (Феррарі) +1.14,670

8. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло

9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

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10. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1 коло

11. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

12. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло

13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло

14. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло

15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло

16. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 коло

17. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло

18. Мікі Шумахер (Хаас) +2 кола

19. Микита Мазепін (Хаас) +2 кола

20. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – не фінішував

Раніше ми писали, що гонщик, котрий мало не згорів заживо, повернеться в Формулу-1. Ромен Грожан, незважаючи на заяву про завершення кар'єри в "королівських перегонах", знову сяде за кермо – він буде пілотувати чемпіонський Мерседес під час тестів.