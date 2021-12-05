Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Саудовской Аравии

В воскресенье, 5 декабря, на городской трассе Джидды пройдет гонка чемпионата Формулы-1 – Гран-при Саудовской Аравии.
Квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон. А вот его конкурент в битве за чемпионство Макс Ферстаппен попал в аварию.
WOW. MAX VERSTAPPEN CRASHES.— theScore (@theScore) December 4, 2021
(: @TSN_Sports) pic.twitter.com/vdAJPjrERY
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Стартовая решетка:
- Льюис Хэмилтон
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Шарль Леклер
- Серхио Перес
- Пьер Гасли
- Ландо Норрис
- Юки Цунода
- Эстебан Окон
- Антонио Джовинацци
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Где смотреть Гран-при Саудовской Аравии
Гонка начнется в 19:30. Пилоты проедут 308,45 км.
- Setanta Sports + (Украина)
- трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
- DAZN (Испания, Япония)
- Canal+ Formula 1
- Eleven Sports 3 (Португалия)
- Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
- Spark Sports NZ
- V Sport Motor
- C More Streaming (Финляндия)
- MBC Action
- ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)
Отметим, что, помимо воскресной гонки, в календаре Формулы-1 остается еще лишь Гран-при ОАЭ 12 декабря. Пока что Ферстаппен опережает Хэмилтона на восемь очков...
Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.