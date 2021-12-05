Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Саудовской Аравии

Расписание трансляций гонки Гран-при Саудовской Аравии в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Развязка битвы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона

Ферстаппен разбил болид в квалификации / Фото: REUTERS

В воскресенье, 5 декабря, на городской трассе Джидды пройдет гонка чемпионата Формулы-1 – Гран-при Саудовской Аравии.

Квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон. А вот его конкурент в битве за чемпионство Макс Ферстаппен попал в аварию.

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Стартовая решетка:

Льюис Хэмилтон

Валттери Боттас

Макс Ферстаппен

Шарль Леклер

Серхио Перес

Пьер Гасли

Ландо Норрис

Юки Цунода

Эстебан Окон

Антонио Джовинацци

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Где смотреть Гран-при Саудовской Аравии

Гонка начнется в 19:30. Пилоты проедут 308,45 км.

Setanta Sports + (Украина)

трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)

DAZN (Испания, Япония)

Canal+ Formula 1

Eleven Sports 3 (Португалия)

Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)

Spark Sports NZ

V Sport Motor

C More Streaming (Финляндия)

MBC Action

ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

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Отметим, что, помимо воскресной гонки, в календаре Формулы-1 остается еще лишь Гран-при ОАЭ 12 декабря. Пока что Ферстаппен опережает Хэмилтона на восемь очков...

Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.