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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Китайский гонщик и резервист Ред Булл: весь состав пилотов Формулы-1 на сезон-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 ноября, 13:26
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Стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон
Формула-1
Формула-1 / Фото: formula1.com

Четыре команды Формулы-1 начнут 2022 год с новыми пилотами. Мы сообщали, что Джордж Рассел перешел в команду Мерседес на место Валттери Боттаса, который отправился в Альфа Ромео.

Джордж Рассел – новый пилот команды Мерседес
Джордж Рассел – новый пилот команды Мерседес / Фото: formula1.com

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В свою очередь резервист Ред Булл Алекс Албон заменит Рассела в Уильямсе. Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступавший за Альфа Ромео, завершит карьеру.

Кими Райкконен
Кими Райкконен / Фото: AFP

Последние изменения касались коллектива Альфа Ромео. Заключение контракта между швейцарской командой и китайским пилотом Формулы-2 Чжоу Гуаньюем закрыло последнюю вакансию в сезоне-2022 Формулы-1. Интересно, что Чжоу станет первым китайским пилотом Ф-1, который получил место в качестве основного гонщика.

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Таким образом, стали известны составы всех команд Формулы-1 на следующий сезон.

Команды войдут в 2022 год с такими пилотами:

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  • Мерседес: Хэмилтон, Расселл
  • Ред Булл: Ферстаппен, Перес
  • Феррари: Леклер, Сайнс
  • Макларен: Норрис, Риккардо
  • Альпин: Алонсо, Окон
  • Альфа Таури: Гасли, Цунода
  • Астон Мартин: Феттель, Стролл
  • Уильямс: Латифи, Албон
  • Альфа Ромео: Боттас, Чжоу
  • Хаас: Шумахер, Мазепин

Недавно мы рассказывали, как действующий чемпион мира Луис Хэмилтон обогнал Ферстаппена и героически выиграл Гран-при Бразилии.

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