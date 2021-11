Китайский гонщик и резервист Ред Булл: весь состав пилотов Формулы-1 на сезон-2022

Четыре команды Формулы-1 начнут 2022 год с новыми пилотами. Мы сообщали, что Джордж Рассел перешел в команду Мерседес на место Валттери Боттаса, который отправился в Альфа Ромео.

В свою очередь резервист Ред Булл Алекс Албон заменит Рассела в Уильямсе. Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступавший за Альфа Ромео, завершит карьеру.

Последние изменения касались коллектива Альфа Ромео. Заключение контракта между швейцарской командой и китайским пилотом Формулы-2 Чжоу Гуаньюем закрыло последнюю вакансию в сезоне-2022 Формулы-1. Интересно, что Чжоу станет первым китайским пилотом Ф-1, который получил место в качестве основного гонщика.

BREAKING: Guanyu Zhou will race for Alfa Romeo in 2022, becoming China's first full-time #F1 driver pic.twitter.com/Fd3Zkwth6D