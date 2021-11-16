Китайский гонщик и резервист Ред Булл: весь состав пилотов Формулы-1 на сезон-2022

Четыре команды Формулы-1 начнут 2022 год с новыми пилотами. Мы сообщали, что Джордж Рассел перешел в команду Мерседес на место Валттери Боттаса, который отправился в Альфа Ромео.
В свою очередь резервист Ред Булл Алекс Албон заменит Рассела в Уильямсе. Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступавший за Альфа Ромео, завершит карьеру.
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Последние изменения касались коллектива Альфа Ромео. Заключение контракта между швейцарской командой и китайским пилотом Формулы-2 Чжоу Гуаньюем закрыло последнюю вакансию в сезоне-2022 Формулы-1. Интересно, что Чжоу станет первым китайским пилотом Ф-1, который получил место в качестве основного гонщика.
BREAKING: Guanyu Zhou will race for Alfa Romeo in 2022, becoming China's first full-time #F1 driver pic.twitter.com/Fd3Zkwth6D— Formula 1 (@F1) November 16, 2021
Таким образом, стали известны составы всех команд Формулы-1 на следующий сезон.
Команды войдут в 2022 год с такими пилотами:
- Мерседес: Хэмилтон, Расселл
- Ред Булл: Ферстаппен, Перес
- Феррари: Леклер, Сайнс
- Макларен: Норрис, Риккардо
- Альпин: Алонсо, Окон
- Альфа Таури: Гасли, Цунода
- Астон Мартин: Феттель, Стролл
- Уильямс: Латифи, Албон
- Альфа Ромео: Боттас, Чжоу
- Хаас: Шумахер, Мазепин
Недавно мы рассказывали, как действующий чемпион мира Луис Хэмилтон обогнал Ферстаппена и героически выиграл Гран-при Бразилии.
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