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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Вот это драма! Хэмилтон выиграл, Ферстаппен врезался в стену (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
4 декабря, 20:46
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Чемпионские страсти в Формуле-1 накаляются. Лидер сезона Ферстаппен шел на победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, но попал в аварию
Ферстаппен попал в аварию
Ферстаппен попал в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Второе место по итогам заездов занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал лидер чемпионата, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

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Хотя в решающей попытке Ферстаппен шел с опережением графика Хэмилтона на четверть секунды, однако ошибся в последнем повороте и попал в аварию, сломав заднюю правую подвеску.

Отыграться у Хэмилтона Ферстаппен попытается во время воскресной гонки.

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Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.20,827
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,111
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,142
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,543
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,612
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,614
7. Ландо Норрис ("Макларен") +0,669
8. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,931
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,136
10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,243

Не прошли в третий сегмент

11. Даниэль Риккардо ("Макларен") – 1.28,668
12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.28,885
13. Фернандо Алонсо ("Альпин") – 1.28,920
14. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.29,054
15. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.53,652

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.29,177
17. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – 1.29,198
18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 1.29,368
19. Мик Шумахер ("Хаас") – 1.29,464
20. Никита Мазепин ("Хаас") – 1.30,473

Отметим, что, помимо воскресной гонки, в календаре Формулы-1 остается еще лишь Гран-при ОАЭ 12 декабря. Пока что Ферстаппен опережает Хэмилтона на восемь очков...

Напомним, что накануне, во время практики, также не обошлось без аварии. От болида пилота Ferrari Шарля Леклера остались одни запчасти.

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