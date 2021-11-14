Хэмилтон обогнал Ферстаппена и героически выиграл Гран-при Бразилии (видео)

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл, казалось бы, безнадежный для себя этап – с последнего места британец по ходу уикенда поднялся на первое

Льюис Хэмилтон ликует / Фото: Reuters

На автодроме в Сан-Паулу завершилась гонка Гран-при Бразилии Формулы-1. Невероятную победу по ее итогам отпраздновал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен занял второе место. Замкнул тройку лучших еще один представитель Мерседеса Валттери Боттас.

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Казалось, в Бразилии все было против Хэмилтона. Напомним, в пятницу Льюис выиграл квалификацию, но во время проверки его машины выяснилось, что элемент DRS открывается больше, чем положено по регламенту, поэтому британца дисквалифицировали, и в субботнем спринте Льюис вынужден был стартовать последним – 20-м.

Отыграв 15 мест, в спринте Льюис финишировал пятым.

Однако в воскресной гонке Хэмилтон вынужден был стартовать десятым – пять позиций Льюис потерял за то, что на его болиде был установлен пятый двигатель внутреннего сгорания за сезон при трех разрешенных.

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И тем не менее Хэмилтон выиграл в воскресенье гонку, поднявшись с десятой позиции на первую. Причем своего конкурента, Макса Ферстаппена, Льюис эффектно обошел незадолго до финиша.

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Впрочем, финишировав в Бразилии вторым, Ферстаппен сохранил лидерство в личном зачете (332,5 балла) – теперь между ним и Льюисом 14 очков.

Уже на следующей неделе борьба продолжится в Катаре.

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