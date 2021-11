С первого места на последнее. Хэмилтон исключен из протокола квалификации Гран-при Бразилии

Причиной для такого решения послужил тот факт, что зазор между закрылками заднего антикрыла при включенной системе DRS на машине действующего чемпиона превысил допустимые по регламенту 85 мм, сообщает FIA.

Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии.

Таким образом, британский гонщик потерял завоеванную им на спринт поул-позишен и теперь будет стартовать с 20-го и последнего места.

Кроме того, Хэмилтон имеет штраф в 5 позиций по итогам спринта за замену элемента двигателя.

