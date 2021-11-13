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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Спринт Формулы-1 после скандалов с грандами выиграл Боттас

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 ноября, 23:06
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Пилот Мерседеса Валттери Боттас начнет с поул-позишн воскресную гонку многострадального Гран-при Бразилии
Валттери Боттас
Валттери Боттас / Фото: Reuters

Субботнему спринту Гран-при в Бразилии в Сан-Паулу предшествовало сразу несколько скандалов.

Напомним, Хэмилтон накануне выиграл квалификацию, но во время проверки его машины выяснилось, что элемент DRS открывается больше, чем положено по регламенту, поэтому британца дисквалифицировали, и Льюис стартовал в спринте последним.

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Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон / Фото: Getty Images

Наказали перед спринтом и Ферстаппена, но денежным штрафом в 50 000 евро – за то, что после пятничной квалификации он в условиях закрытого парка потрогал заднее антикрыло машины Хэмилтона, оценив гибкость его элементов. Стюарды обвинили Макса в нарушении международного спортивного кодекса FIA и наложили финансовые санкции.

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Ферстаппен и Боттас начали спринт с первого ряда, Перес и Гасли – со второго, Сайнс и Леклер – с третьего. Гонщики проехали 24 круга, чтобы определить порядок на старте воскресного Гран При.

В итоге победу в субботней спринт-квалификации Гран-при Бразилии одержал пилот Мерседеса Валттери Боттас. Вторым пришел лидер сезона – гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим финишировал Карлос Сайнс из Феррари.

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал в спринте на пятой позиции, отыграв сразу 15 строчек!

Теперь в таком порядке пилоты начнут гонку в воскресенье.

Ранее мы писали, что худший пилот Формулы-1 не смог нормально отдохнуть в Мексике – охрана выгнала Никиту Мазепина из ночного клуба.

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