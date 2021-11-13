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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Спринт Формули-1 після скандалів із грандами виграв Боттас

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 листопада, 23:06
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Пілот Мерседеса Валттері Боттас почне з поул-позишн недільну гонку багатостраждального Гран-прі Бразилії
Валттері Боттас
Валттері Боттас / Фото: Reuters

Суботньому спринту Гран-прі у Бразилії у Сан-Паулу передувало одразу кілька скандалів.

Нагадаємо, Гамільтон напередодні виграв кваліфікацію, але під час перевірки його машини з'ясувалося, що елемент DRS відкривається більше, ніж належить за регламентом, тому британця дискваліфікували, і Льюїс стартував у спринті останнім.

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Льюїс Хемілтон
Льюїс Хемілтон / Фото: Getty Images

Покарали перед спринтом та Ферстаппена, але грошовим штрафом у 50 000 євро – за те, що після п'ятничної кваліфікації він в умовах закритого парку торкнувся до заднього антикрила машини Гамільтона, оцінивши гнучкість його елементів. Стюарди звинуватили Макса у порушенні міжнародного спортивного кодексу FIA та наклали фінансові санкції.

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Ферстаппен і Боттас почали спринт із першого ряду, Перес та Гаслі – з другого, Сайнс та Леклер – з третього. Гонщики проїхали 24 кола, щоб визначити порядок на старті недільного Гран Прі.

У підсцумку перемогу в суботній спринт-кваліфікації Гран-прі Бразилії здобув пілот Мерседеса Валттері Боттас. Другим став лідер сезону – гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім фінішував Карлос Сайнс із Феррарі.

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Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон фінішував у спринті на п'ятій позиції, відігравши відразу 15 рядків!

Тепер у такому порядку пілоти розпочнуть гонку у неділю.

Раніше ми писали, що найгірший пілот Формули-1 не зміг нормально відпочити в Мексиці. Охорона вигнала Микиту Мазепіна з нічного клубу.

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