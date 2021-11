З першого місця на останнє. Хемілтона виключено з протоколу кваліфікації Гран-прі Бразилії

Причиною для такого рішення став той факт, що зазор між закрилками заднього антикрила при включеній системі DRS на машині чемпіона, що діє, перевищив допустимі за регламентом 85 мм, повідомляє FIA.

Раніше ми писали, що Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії.

Отже, британський гонщик втратив завойовану ним на спринт поул-позиш і тепер стартуватиме з 20-го та останнього місця.

Крім того, Хемілтон має штраф у 5 позицій за підсумками спринту за заміну елемента двигуна.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP#F1pic.twitter.com/zjgQ4WlArN